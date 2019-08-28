Неоконченный разговор Вампилова и Якушкиной на сцене культурного центра классика в Иркутске

Засим, ваш Вампилов. Неоконченный разговор сибирского классика и женщины, которая стала его путеводной звездой к успеху и признанию, поставили в культурном центре Александра Вампилова в Иркутске. В основе инсценировки письма драматурга Елены Якушкиной — завлита Московского театра имени Ермоловой.

Вампилов и Якушкина читают сцену из «Утиной охоты». Он в Иркутске, она в Москве. А сегодня спустя столько лет они как будто встретились здесь, в столице Восточной Сибири. Она не актриса, заведующая литературной частью в театре Ермоловой в Москве. И, читая пьесу, как истинный ценитель драматургии уточняет: «Саша, а почему пепельница? Между ними что — уже ничего не осталось?»

Эта женщина стала настоящим проводником Вампилова на московскую сцену. «Мать советской драматургии» — именно так часто называли Елену Леонидовну. Она умела разглядеть талант истинный, от Бога.

Александр ГРЕЧМАН, РЕЖИССЕР: Это был, пожалуй, такой очень важный, необходимый человек, который создавал вот этот мостик, чтобы его творчество возникло именно в столичных театрах, именно на той стороне. Здесь уже его играли, играли и в средней полосе России.

О первой постановке, о первой печати, о новой пьесе, о долгом и трудном пути. Обо всем — Якушкиной. Она помогла. Она боролась за него, как никто, сражаясь с московскими критиками не на жизнь, а на смерть. И звезда Вампилова засияла на московской сцене. 28 октября 1972 года состоялся первый спектакль по пьесе Вампилова «Прощание в июне» в театре Станиславского. Поставил ее знаменитый Товстоногов. Правда, случилось это уже через месяц после смерти драматурга. И сам гений так никогда и не увидел восхождение собственной звезды на театральном небосклоне.