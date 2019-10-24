Народный мастер Анжелика Алсаткина возрождает бурятские традиции

В ее руках оживают не только бурятские легенды, но и сама бурятская культура. Народный мастер Иркутской области Анжелика Алсаткина создала национальный центр художественных народных промыслов. И уже 23 года в Усть-Ордынском открыт уникальный дом творчества.

Вернуться к корням, чтобы взять у предков только лучшее: силу, мудрое отношение к жизни и заслужить их защиту. Анжелика Алсаткина родилась в Баяндаевском районе, закончила архитектурный факультет Иркутского политеха и даже успела поработать по специальности, но судьба распорядилась иначе. Уже 27 лет она живет в Усть-Ордынском. И 23 из них работает в ею же созданном центре народных промыслов. Сейчас здесь не только создают национальные костюмы, украшения, сувениры, обереги, но и изучают древние традиции. Например, при создании этой конной упряжи мастер возрождает утраченную технологию. Орнаменты удалось найти лишь в музее.

Эдуард КУКЛИН, ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР УСТЬ-ОРДЫНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ: Я вот сделал копию. У нас сейчас лошади современные, они большие, я уже побоялся, что она будет маленькая, потому что это для бурятмонгольской лошади такой низкорослой. А когда мы поехали, надели на лошадь, все было нормально, все тютелька в тютельку. И прямо душа радовалась.

В руках мастеров возрождаются бурятские мифы. О старцах, дарующих души детям, о хозяевах рек и гор, о тенгриях — светлых божествах. И даже обитателях нижнего мира, которых Анжелика Алсаткина тоже воплощает в войлоке для баланса между двумя мирами.

Анжелика АЛСАТКИНА, НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я сама насчитала порядка 25 героев из разных источников этой низшей демонологии. Есть еще у нас лохматые чертики, которые дразнят нашего громовника, он злится и начинает пускать молнии. Есть у нас половинотелые, есть вот такие вот со ртами на животе, с глазами на затылке.

Чтобы изучить национальные обычаи, мастера ездят в экспедиции. А чтобы поделиться знаниями, проводят мастер-классы по области. Здесь используют только натуральные материалы: дерево, кожу, конский волос, шерсть, металл.

Анжелика АЛСАТКИНА, НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы работаем, вот как проходка по лезвию ножа. То есть есть проблема не выхолостить народную традицию, свой самобытный почерк северных, иркутских, так называемых таежных бурят, мы должны были его сохранить и даже выработать. А так как сторона наша шаманская, то это глубоко экологичная вера, когда идет уважение к нашим святым ландшафтам, рекам, озерам, огню.

Кстати, увидеть работы мастеров Усть-Ордынского центра художественных народных промыслов можно будет, не выезжая из Иркутска. В ноябре откроется выставка в центре имени Виталия Рогаля.