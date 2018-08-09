Народный фильм «321-я Сибирская» презентуют до конца года

Съемочный процесс практически завершен, команда готовится снять финальные сцены в Забайкальском крае. Когда картина выйдет на большие экраны?

Эти кадры сняты в Свирске. Основные батальные сцены фильма происходят на площадке бывшего аккумуляторного завода. В ленте появятся мэры двух городов Приангарья — руководитель Свирска Владимир Орноев и глава Иркутска Дмитрий Бердников. Финальные сцены картины будут снимать в Забайкалье, процесс был отложен из-за ЧС в соседнем регионе. Однако, команда фильма надеется завершить производство до конца лета и приступить к постпродакшину.

Солбон ЛЫГДЕНОВ — РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «321-Я СИБИРСКАЯ»: Потом у нас предстоит очень большая работа в постпродакшне, то есть это озвучка, музыкальное оформление, компьютерная графика, монтаж, она тоже, конечно, очень расходная. Потом промо-движение само, когда мы будем рекламировать уже перед выходом самой картины. Поэтому, конечно, орсновные силы мы туда и направим.

Реклама фильма уже началась — интерес к картине проявил Дмитрий Пучков, более известный как блоггер Гоблин. В ближайшее время выпуск о «3221-й» Сибирской появится на его канале в видеохостинге ютуб. Именно Гоблин в свое время поддержал другой народный проект — «28 Панфиловцев». Для постпродакшна, в том числе, и рекламы фильма перед выходом на экран нужно собрать еще 120 миллионов рублей.

Солбон ЛЫГДЕНОВ — РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «321-Я СИБИРСКАЯ»: У нас вообще, конечно же, из заявленной суммы, которую мы заявляли, мы уже часть освоили, это порядка 40 миллионов. И у нас еще остается, судя только по официальным нашим требованиям, это еще 120 миллионов. Потому что вы сами представляете, что такое реклама по огромной стране, по огромной стране, такие мощные развороты нужны нам.

Самую серьезную финансовую поддержку фильму оказали правительство Бурятии и Сибирская угольно-энергетическая компания. На съемки фильма они выделили по 10 миллионов рублей, в Иркутской области удалось собрать более 10 миллионов рублей из средств благотворительных фондов и фондов развития культуры. Еще около 4 миллионов собрали зрители благотворительного телерадиомарафона, организованного Телекомпанией «АИСТ». Кроме того, несколько тысяч человек приняли непосредственное участие в съемках фильма, и более половины из них — это жители Приангарья. Увидеть себя на больших экранах они смогут до мая 2019 года.