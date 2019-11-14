Найти «потерянные чувства» смогут иркутяне на выставке монгольского художника Заи Самбуу

Как выглядит монгольский поп-арт? Покажет художник Зая Самбуу. В субботу мастер откроет свою первую в России персональную выставку в Иркутской галерее современного искусства. Почему практически каждую свою работу автор называет шуткой, а весь проект «Потерянным поцелуем»? Сегодня с художником, чьи работы знают в Нью-Йорке, Париже, Токио и Гонконге, пообщалась наша съемочная группа.

«Три богатыря» в версии современного монгольского художника Заи Самбуу. Он написал картину специально для своей первой персональной выставки в России. Конечно, вдохновлялся шедевром Васнецова. А назвал работу «Три воина», хотя прямо во время интервью исправился: пусть это будет «Три желания».

Зая САМБУУ, ХУДОЖНИК, МОНГОЛИЯ: Здесь я пошутил том, почему у людей сегодня каждый день, как битва. И в виртуальной жизни, на мой взгляд, у нас есть три цели этой битвы: этот, самый старший, воин ищет историю, которую хочет рассказать. Этот в поисках любви и одобрения, а третий — богатства, способа заработать. К слову, себя я изобразил вот этим воином, ведь мы, художники, ищем любви и признания публики.

И такая шутка в каждой картине. Зая рассуждает о том, что современный мир почти полностью ушел в интернет и соцсети. Люди заменяют настоящие эмоции смайликами, настоящие чувства — фотографиями, лайками и комментариями.

Зая САМБУУ, ХУДОЖНИК, МОНГОЛИЯ: Ведь нам не хватает реальных поцелуев, объятий, отношений. Вообще настоящей жизни! Но я не критикую этот мир, а только шучу над ним и, получается, над самим собой. Это не сатира, это история о потерянных поцелуях и объятиях. Вот вы, красивые девушки, вам, наверное, каждый день присылают кучу поцелуев и цветов на телефон. А когда вы получали настоящие цветы?

Зая увлекся живописью в детстве, закончил университет в Монголии, а после 10 лет жил в Японии. И хоть культура Страны восходящего солнца повлияла на мастера, его искусство осталось традиционно монгольским. Сейчас художник увлекся направлением поп-арт.

Зая САМБУУ, ХУДОЖНИК, МОНГОЛИЯ: Многие люди популярны в instagram, и еще больше людей подписаны на них. Так вот это — общение знаменитости с подписчиками. Одни теряют свою личность, выдавая себя не за тех, кем являются, а другие, подражая им, тоже теряют себя. Просто смотрите на себя, слушайте себя и будьте собой. Здесь даже есть зеркальная поверхность, чтобы вы увидели себя.

Главная творческая идея художника — дать зрителю возможность насладиться картинами, не шокировать, а дарить положительные эмоции. Зая мечтает, чтобы люди нашли свои «потерянные чувства» на его выставке.