«Начало» вернулось в Иркутск навсегда

Скульптура Даши Намдакова, которую иркутяне видели на выставке художника в 2018 году, теперь станет частью постоянной экспозиции галереи современного искусства. Сегодня работу представил сам мастер. «Начало» он придумал и слепил в Лондоне. В бронзе скульптуру отлили в Италии. Это древний лик, рассеченный на несколько частей, под которыми скрывается лицо прекрасной амазонки. Трактовать этот образ зрители могут по-разному, рассказал Даши. Ему такое сотворчество с публикой нравится. Скульптура «Начало» была частью новой коллекции произведений, созданных сразу после работы над монументальным проектом «Хранитель Байкала». Тот период творчества художник вспоминает с трепетом как самый продуктивный в жизни.

Даши НАМДАКОВ, ХУДОЖНИК: За два месяца я вылепил около 20 работ. Никогда в жизни, ни до этого, ни после этого, какого-то такого рывка у меня не было, и я был сам потрясен. Я думал, что в какой-то момент это должно остановиться и прекратиться, но это прямо льется, льется, льется. Когда я потом общался с моим духовным учителем, я у него спросил: что это происходит? Он мне ответил: это тебе ответ от Байкала. Виктор БРОНШТЕЙН, ОСНОВАТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: Много философских мыслей можно прочитать в каждой работе. И они интересны тем, что у вас могут появиться и свои трактовки. Поэтому на Байкале появился «Хранитель Байкала», про него тоже долго можно рассказывать, как Даши днями и ночами искал образ, искал линию.

Сегодня скульптура «Начало» заняла свое место в так называемом «зале Даши» рядом с другими произведениями Намдакова. Увидеть ее можно уже с завтрашнего дня. А сам художник на встрече с журналистами рассказал: сейчас он работает над православным храмом, который строят в Подмосковье в честь юбилея Великой Победы. Даши Намдакова пригласили в проект в качестве главного художника. И все силы и творческую энергию сегодня он направляет туда. Открыть храм планируют 9 мая.