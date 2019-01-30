На выставке в Иркутском краеведческом музее представлены работы художников из разных стран мира

Выразили свои эмоции не только красками, но и словом художники из 12 стран, в том числе и из Приангарья. Сегодня в студии Иркутского краеведческого музея открыли выставку «Точка, линия, пятно… Слово». Там представлены 60 работ художников, которые прошли отбор в одноименном международном конкурсе. Все картины в экспозиции выполнены в направлении «абстракционизм». Главная цель организаторов — научить молодое поколение самовыражаться в стиле современного искусства. Гостей выставки встречали живой скрипкой и перфомансом. Также в конце торжественной части наградили победителей конкурса.

Александр ФОФИН, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЕ и ИСКУССТВУ «ФРАНЦИЯ — СИБИРЬ»:

В этом международном конкурсе приняли участие 100 художников из разных стран мира. Конечно, большую часть составляют художники из Иркутской области. Но сегодняшняя выставка демонстрирует самые интересные и лучшие работы нашего конкурса.

Анатолий ДМИТРАКОВ, ХУДОЖНИК:

Абстракция — это мысль, воображение, образ. Если человек работает в абстракции, он больше связан с наукой, с математикой, он больше связан с психологией, философией, потому что абстрактное искусство требует, наверное, больше рассуждения.