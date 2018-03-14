На сцене ТЮЗа будет представлена новый спектакль «Живи и помни»

Все 100 посадочных мест максимально приближены к сцене. Это необходимо для создания полной атмосферы спектакля.

Так зрителю будут лучше видны выражения лиц и эмоции героев считает Елена Константинова — актриса и режиссер постановки по повести всемирного известного иркутского писателя Валентина Распутина.

Елена Константинова, режиссер спектакля «Живи и помни»: Валентин Григорьевич писал что живи, жизнь понятие многогранное, очень емкое. Так вот, в повелительном наклонении живи и помни, что у живущего есть только настоящее, цени сегодняшний день, цени сегодня свою семью, свой дом, свою любовь, оберегай родных. Вот эта тема, об этом мы и постарались разговаривать со зрителем.

В течение полутора часов зрители будут наблюдать за перипетиями судьбы, в которые попадаю герои. В центре повести — трагическая судьба женщины из сибирской деревни, которая узнаёт, что её муж оказался дезертиром. Действие, которое по произведению разворачивается в деревне Атамановка, на сцене иркутского ТЮЗа дополняют сибирские песни. Актриса Наталия Маламуд играет одну из подруг главной героини — Екатерину. Рассказывает — несколько лет назад Валентин Распутин можно сказать утвердил её на эту роль.

Наталия Маламуд, ведущая актриса Иркутского театра юного зрителя им. Вампилова: Мы встречались и разговаривали, и с его легкой руки я сыграла первую роль в распутинских, у всех, наверное, в ТЮЗе распутинская жизнь есть, у меня эта первая роль была Милка в «Прощание с Матерой», вот с его легкой руки он сказал:»Эта может сыграть», и я сыграла.

Произведения Валентина Распутина отличаются пронзительностью и духовной силой, а его герои зачастую несчастны, но от того более стойко переносят удары судьбы. В них отмечается настоящий сибирский дух. Премьерный показ спектакля в ТЮЗе запланирован на 15 марта, в день рождения автора, чтобы будущие поколения жили и помнили.