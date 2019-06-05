Музыкальные концерты по субботам в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»

Танго, классическая музыка и народный квартет. Теперь все это можно услышать не только в зале филармонии, но и под открытым небом. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» каждую субботу будут проходить музыкальные концерты. Уже в эту субботу посетители музея смогут услышать зажигательные и страстные ритмы танго.

Звуки танго под открытым небом. Страсть, эмоции, которые льются через край, или сдержанная элегантность и изящество. Роман на три минуты — так часто называют этот танец. А закрутить этот роман предлагают не где-нибудь, а на берегу Ангары в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Солисты Иркутской филармонии будут играть под открытым небом.

Александр ЧУДНОВСКИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНЦЕРТНОГО ОТДЕЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: Это будет встреча с аккордеоном, с очень интересными колоритными музыкантами, которые будут помогать в программе, которая называется «Страсти по танго». Зажжем не по-детски, станцуем, у нас будет, как по-аргентински говорят, милонга по-тальцински. Я думаю, это как-то продолжение получит. Будет, мне кажется, очень интересно, колоритно, страстно, с огнем, по-аргентински.

В стенах Илимского острога уже почти смонтирована сцена, на которой будут играть музыканты. Лавочки для гостей тоже. Декораций никаких нет и не будет. Естественное оформление сцены и есть изюминка представления.

Елена СТРЕКАЛИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: В июне месяце у нас будут целые филармонические концерты поставлены, концерты каждую субботу. То есть можно будет посмотреть, послушать. Не только посетить и посмотреть наши экспозиции, которые в этом году тоже новые появились, но и в то же время послушать различную музыку.

Зажигательные ритмы и чувственные мелодии танго прозвучат в «Тальцах» уже в эту субботу в 15.00 в исполнении заслуженного артиста России Александра Чудновского (аккордеон), лауреата Всероссийского конкурса Екатерины Переверзевой (сопрано), эстрадного ансамбля под управлением Дмитрия Силаева. Концерты продлятся до конца июня. Гости услышат шедевры мировой классики в исполнении губернаторского симфонического оркестра, песни любимой России, а также народный коллектив «Байкал-квартет».