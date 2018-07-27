Музей «Тальцы» на этих выходных выступит в новом амплуа

Артисты балета «Лебединое озеро» и актеры оперы «Царская невеста» будут выступать перед иркутской публикой прямо на берегу Ангары.

Элемент декорации — морскую волну закрепляют монтажники сцены. Руководит процессом директор этнографического музея Тальцы Владимир Тихонов. Уже в эту субботу архитектурно-этнографический комплекс примерит на себя еще и роль театра, причем под открытым небом, на берегу Ангары. Выступать актеры будут на специальном балетном линолеуме, привезенном из Италии. Даже в дождливую погоду его поверхность не будет скользить.

Владимир ТИХОНОВ ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ТАЛЬЦЫ»: По балету у нас все сделано, а вот по опере Царская невеста мы только преступаем к монтажу сцены, расстановке скамеек и строительству специальных теновых сооружений — это стена острога, чтобы она ограничивала пространство.

На целом гектаре будет представлено сразу два выступления. В балете примут участие 68 артистов со всей страны, а в опере царская невеста будет задействовано 45 человек. Зрительный зал на свежем воздухе рассчитан на 1650 посадочных мест. Не забыли и про контролеров, ведь это все-таки театр. Для них у самого основания концертной площадки строятся вот такие косорубы. По мнению организаторов природа Прибайкалья идеально подойдет как для зрителя так и для артистов.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ТАЛЬЦЫ»: Здесь естественная природа вон даже птички чирикают над балеринами — это будет здорово. А вот по царской невесте — там тоже естественные декорации — там идет период Ивана Грозного 16 век и те условия, которые вокруг нас стены острога, сооружения резьба, изба — это все эпоха того времени поэтому там декорации вообще не нужны.

В ближайшие выходные Тальцы своим дебютным театральным представлением откроет новый взгляд на отечественную историю, грацию русского балета и пейзажи Прибайкалья.