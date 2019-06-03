Московский художник и педагог Елена Дроздова дала старт творческому проекту «Синий лес» в Иркутске

Они создают сон Байкала. Интегрированная театр-студия «О!» готовит творческий проект «Синий лес». Это поиск и создание пространства для вдохновения, созданного вместе. Специально для этого в Иркутск приехала московский художник и педагог Елена Дроздова. Сегодня она провела первое занятие с особенными воспитанниками студии. Байкал вдохновил гостью на новую идею проекта, который она уже воплотила в столице. Здесь «Синий лес» станет сном священного озера. Все вместе участники создадут инсталляцию на острове Конный. 8 июня они устроят шествие и перфоманс, на который приглашают всех иркутян. А пока в студии они ищут вдохновение и готовят арт-объекты. Все в этом проекте будет синего или голубого цвета. Сейчас в мастерской нужны материалы: ветки, брусья, ленты, доски и любые предметы, которые, возможно, есть у вас на балконе или чердаке. Обязательное условие: это должны быть экологически чистые материалы.

Мария ДИДИКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДИИ «О!»: Старый комод лежит дома или старый красивый расписной стул. Вы можете позвонить нам, написать, и мы обязательно придем, либо заберем, либо принести. Также мы собираем синюю пряжу, ткань. Все, что экологическое, и все, из чего мы можем что-то сделать новое.

Приносить материалы для инсталляции можно по адресу в Иркутске: улица Подгорная, 28. Также в инклюзивной мастерской ждут всех, кто готов создавать «Синий лес» вместе с особенными художниками. Подробности можно уточнить по номеру 8-950-077-62-04. Еще больше о проекте «Синий лес» расскажем в программе «Иркутск без границ» 6 июня.