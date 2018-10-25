Миша Майер приехал с концертом на малую Родину

Уроженец Иркутска сейчас живет в Москве, где работает над дебютным сольным альбомом.

Это первое появление тогда еще Михаила Коткина перед телеаудиторией Приангарья. Тогда в 2010 году на кастинге в проект «Семь нот», который проводила телекомпания АИСТ, он выслушал жёсткую критику от членов жюри. Судьба участия в шоу висела над пропастью, но после исполнения романса всё изменилось.

Участие в этом проекте позволило Михаилу добавить к своим данным академические знания, усовершенствовать вокал и дойти до финала. Подтянуть мастерство он смог благодаря неуёмной энергии, которая оставила след и в памяти педагогов, работавших над шоу.

Наталья ХРАМОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по ВОКАЛУ: Во-первых, Миша когда только появился на проекте, у него сразу, по-моему, даже в день кастинга было понятно, что это очень яркий и динамичный участник, то есть природное обаяние. Это было сразу с кастинга заметно. Нас, наверное, это удивило. Напористый темперамент, захватывающая яркость его сценического образа, то есть всё, что входит в слово харизма — это всё было присуще Мише Коткину.

Спустя 8 лет Михаил Коткин выходит на красную дорожку премии нового радио «Высшая лига 2017», а на видео-хостингах количество просмотров клипа «Выбираю тебя» переваливает отметку в один миллион.

Так, талантливый парень из Иркутска Михаил Коткин превратился в перспективного певца отечественной эстрады Миши Майера. Свой псевдоним он взял от месяца, в котором родился — май. Под новым именем он начал выступать в московских клубах. Артист успел поездить не только по России, но и по миру. Клип на песню «Вспоминай» снимался в Дубае. Сейчас Миша работает над дебютным сольным альбомом. Туда войдут и треки, которые сделали имя исполнителя узнаваемым «Выбираю тебя» и «Вспоминай».

Миша МАЙЕР, ПЕВЕЦ: В настоящий момент записано 7 треков из 9 предстоящего дебютного альбома. Мы работаем каждый день, не выходя из студии, и я думаю тот материал, который мы представим в декабре моим поклонникам, моим слушателям. Они его оценят, и это будет достойная работа.

В ближайшие дни Миша даст два концерта у себя на малой родине — в Нижнеудинске 26 октября, 27 — в Братске.