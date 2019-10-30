Мировые музыкальные премьеры на сцене Иркутской филармонии

2 ноября в областном центре пройдет фестиваль «Московская осень на Ангаре». Музыку современных композиторов исполнит губернаторский симфонический оркестр. Все произведения прозвучат впервые. На премьере будут присутствовать и сами авторы. В качестве солиста выступит саксофонист из Москвы Иван Дыма.

Ирина КАСЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: Очень много идет споров, а нужна ли эта современная музыка, что такое современная музыка и нужна ли она современному слушателю? Мы однозначно говорим, что да. По-разному к ней относятся в регионах. Кто-то хуже, кто-то лучше. Я считаю, что наш город готов к слушанию и восприятию современной музыки. У нас есть целое поколение молодых слушателей, которые с 2014 года приходят к нам в концертный зал и ждут этот фестиваль.

Все годы существования фестиваль проводился только в Москве. Но с 2014 года выездные музыкальные концерты стали давать и в Иркутске. С тех пор фестиваль проходит в столице областного центра ежегодно. В этом году будут представлены произведения Кирилла Уманского, Игоря Рехина, Антона Ровнера и Дарьи Славниковой.