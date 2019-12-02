Международный турнир по бальным танцам «Голубой Байкал» завершился в Иркутске

Под зажигательные ритмы «Румбы» и «Ча-ча-ча» прошли выходные. Более 700 пар соревновались в Иркутске в своем танцевальном мастерстве. 31 Международный турнир по бальным танцам «Голубой Байкал» прошел в столице Приангарья. Танцоры из России, Белоруссии и Испании выступили во дворце спорта «Труд». Россию на конкурсе представили спортсмены из Москвы, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского и Забайкальского краев, а также Республик Саха-Якутия и Бурятия. Специальными гостями турнира стали многократные чемпионы Испании, победители Кубка Европы, финалисты чемпионата Европы Гульем Паскаль и Роза Кани.