Международный турнир по бальным танцам «Голубой Байкал» завершился в Иркутске

Международный турнир по бальным танцам «Голубой Байкал» завершился в Иркутске

02.12.19

Под зажигательные ритмы «Румбы» и «Ча-ча-ча» прошли выходные. Более 700 пар соревновались в Иркутске в своем танцевальном мастерстве. 31 Международный турнир по бальным танцам «Голубой Байкал» прошел в столице Приангарья. Танцоры из России, Белоруссии и Испании выступили во дворце спорта «Труд». Россию на конкурсе представили спортсмены из Москвы, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского и Забайкальского краев, а также Республик Саха-Якутия и Бурятия. Специальными гостями турнира стали многократные чемпионы Испании, победители Кубка Европы, финалисты чемпионата Европы Гульем Паскаль и Роза Кани.

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