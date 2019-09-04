Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» открылся в Иркутске

Байкал, сентябрь, звезды. Сегодня в Иркутске начался 14 Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале». Прямо сейчас в музыкальном театре идет концерт-открытие. На сцене Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Большой праздник классической музыки вновь пришел в Иркутск. Для журналистов он начался немного раньше, чем для зрителей, с традиционной пресс-конференции с участниками фестиваля и бессменным художественным руководителем, идейным вдохновителем, народным артистом России Денисом Мацуевым. Открывают фестиваль молодые музыканты — Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Это уникальный коллектив, созданный в 2018 году. В его составе 100 молодых исполнителей из 20 регионов страны. Первый состав оркестра набран по результатам Всероссийского конкурса оркестровых исполнителей, проведенного Московской филармонией. В оркестре работают музыканты от 22 до 28 лет. С молодыми музыкантами выступают и занимаются дирижеры мирового уровня Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Александр Сладковский. Сегодня коллектив выступает под управлением эстоно-американского дирижера Кристиана Ярви. Открыли фестиваль пятой симфонией Чайковского. В зале как всегда ни одного свободного места. Сегодня солируют скрипач Юлиан Рахлин и, конечно, главный человек этого фестиваля Денис Мацуев.

Программа фестиваля как всегда насыщенная, полная звездных и долгожданных имен. Завтра будет не менее звездный концерт: выступят оперная дива Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня. Этот пианист точно знаком ценителям джаза. Будет на фестивале и вечер камерной музыки, и выступления Иркутского губернаторского симфонического оркестра, и сольный концерт Дениса Мацуева, приедет и любимец иркутской публики — дирижер Александр Сладковский. Также музыканты устроят бесплатный концерт для студентов и одаренных детей 12 сентября в 13.00 в музыкальном театре.