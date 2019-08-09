Международный день коренных и малочисленных народов отметили в Иркутске

Они жили на своей земле тысячелетиями, развивали язык и культуру. Но в эпоху глобализации сохранять самобытность все сложнее. Международный день коренных и малочисленных народов отмечают сегодня. На празднике в 130 квартале Иркутска побывала съемочная группа.

«По конскому волосу боги спускали на землю счастье, благодать и богатство», — учит народный мастер Екатерина Осипова. Оберег от злых духов, сделанный своими руками, имеет больше силы. Кожа, конский волос, замша, бисер — на мастер-классах работают с натуральными материалами, которые издревле использовали буряты, якуты, тофалары и эвенки. А на площади яркое выступление. Юные артисты приехали из Ербогачена. Они участники танцевального ансамбля «Дылакчан». В селе при доме культуры создан эвенкийский культурный центр. Там сохраняют традиции северного народа. Пение, танцы, вышивка бисером… Приехать в Иркутск в День коренных народов участники центра смогли благодаря Иркутской нефтяной компании. Она спонсировала поездку.

Алла ШЕМЕТОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭВЕНКИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА, с. ЕРБОГАЧЕН: Благодаря Иркутской нефтяной компании мы объехали если не полсвета, то много-много мест в России. Вот у нас Полина Бояршина — лауреат, дипломант третьей степени межрегионального конкурса музыканта эвенкийского Гонщикова. Полина БОЯРШИНА: Мне очень нравится петь эвенкийские песни, ведь это пели мои предки, мои родители, и теперь я тоже хочу заниматься эвенкийскими песнями.

Организовал праздник Иркутский дом народного творчества. Как отмечают его сотрудники, сохранять уникальные ремесла и культуру в современном мире очень важно.

Людмила ГЕРДА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА: Носителей становится все меньше. Это уходящие голоса, уходящие руки, это уходящая культура, к большому сожалению. Поэтому мы стараемся такими мероприятиями и поддерживать, и сохранять, и рассказывать об этом. Если кто-то сегодня заинтересуется и будет дальше этим заниматься — это уже большая победа.

После наводнения в Нижнеудинском районе Тофаларский центр народной культуры оказался затоплен, все экспонаты пропали. Помочь мастерам просят жителей Иркутска и области. Дом народного творчества объявил сбор материалов. Нужны мех, бисер, натуральная кожа, а также принадлежности для рукоделия: нитки, ножницы, калька, ножи для кожи. С их помощью мастера смогут воссоздать утраченное. Принимают помощь в ремесленном подворье 130 квартала, справки по телефону в Иркутске 8(3952) 480-130.