Международный арт-фестиваль «Виват, талант!» проходит в Иркутске

Более пяти тысяч человек собрал в Иркутске Международный арт-фестиваль «Виват, талант!». Это танцоры, музыканты, вокалисты и актеры. Сегодня праздник творчества открыли на разных площадках Иркутска. Все выходные участники будут бороться за звание самых талантливых.

Третий фестиваль «Виват, талант!» собрал пять тысяч человек из разных городов и районов Иркутской области, а также Бурятии, Забайкальского края. Участвуют в смотре также студенты из Пакистана, Китая, республик Конго и Мозамбик. И жюри тоже международное. Танцевальную номинацию судит уроженец Кубы, ныне москвич, известный хореограф Марио Диас-Бетанкурт.

Марио ДИАС-БЕТАНКУРТ, ХОРЕОГРАФ, СУДЬЯ ФЕСТИВАЛЯ: Танец — это отношение. И когда я вижу, что дети между собой общаются во время танца, когда я вижу, что на мастер-классы приходят ко мне очень много детей из разных коллективов, и я вижу, как они становятся как одно целое, это очень красиво, это говорит о том, что такие конкурсы очень-очень нужны, это развитие.

На этом фестивале шанс проявить себя есть абсолютно у каждого. Предварительного отбора не проводят, поэтому своя минута славы предстоит всем, кто заявился на конкурс. Это и солисты, и коллективы. Свой танец — фрагмент мюзикла — представляет ангарская школа «Ритмы».

Ирина ЩЕРБИНА, Екатерина ЛОБОДА, Екатерина МАКАРОВА, УЧАСТНИЦЫ ФЕСТИВАЛЯ: На самом деле не только танцуем, мы еще и поем. И актерское мастерство у нас тоже присутствует, поэтому у нас комбо такое.

Тема фестиваля в этом году — экология.

Светлана СОКОВНИНА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ: Наша задача — донести до молодежи, до творческих людей, что защита окружающей среды, защита природы — это долг каждого человека. Если это выразилось в творчестве, здорово, но, если это отложилось в сознании, это просто великолепно. Изначально мы думали, что это будет только молодежь, а на сегодняшний день у нас самому маленькому участнику 3 года, а самому взрослому порядка 70.

А это уже прослушивания в номинации «Инструментальное исполнительство». Юля играет на домре с 5 лет. В прошлом году заняла на фестивале второе место. И вот вернулась за первым.

Юлия КУЗНЕЦОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Просто давно уже занимаюсь, привыкла находиться в состоянии таком, просто люблю исполнять, передавать чувства, эмоции через музыку.

Также на фестивале представлены номинации: театральное творчество, эстрадный, народный и академический вокал. Три дня на разных площадках участники будут показывать, на что способны. А 2 февраля на гала-концерте назовут имена победителей.