Международная выставка «Материнство в дикой природе» открылась в Иркутске

Материнская нежность не знает различий. Мама есть мама в городе, где-то на краю Земли, на суровом севере или в диких джунглях. И этому есть фотодоказательства. Сегодня в Иркутске открыли выставку о самом главном создании в жизни каждого живого существа. В объективе фотографов со всего мира дикие звери и их детеныши. Вопрос: есть ли у животных чувства, теряет смысл при первом же взгляде на снимки. Те, кто не умеет позировать и притворяться, предстают перед нами в своем самом искреннем проявлении — материнстве. Мамы-животные нежатся со своими малышами, играют с ними, самоотверженно защищают, помогают крепко стоять на лапах, прятаться в случае опасности. И вообще доказывают, что воспитание потомства — дело непростое. Например, на одной из фотографий волчица учит детенышей выть.

Зарина КОМАРОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ «УСАДЬБА В.П. СУКАЧЁВА»: Авторы хотели показать не только любовь животных к своим детенышам, они хотели показать вообще отношения, то есть как они обучают своих детей, как они их воспитывают. Фотографы-анималисты — это достаточно сложная работа, потому что поймать именно тот подходящий кадр — это, можно сказать, везение.

Международная выставка «Материнство в дикой природе» приехала из Нового зоологического музея Санкт-Петербурга. Авторы кадров — лучшие фотографы-анималисты из России, США, Франции, Италии, Великобритании, Германии, Канады. В усадьбе Сукачева трогательная экспозиция продлится до 17 марта.