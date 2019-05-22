Мастера Сибири и Дальнего Востока представили свои лучшие работы на выставке в Иркутске

Современное искусство с широкой, как русская душа, географией. Два самых больших федеральных округа страны объединились на выставке в Иркутском художественном музее. Мастера Сибири и Дальнего Востока представили свои лучшие работы. Всего более 50 авторов. По их произведениям можно составить представление о современном российском искусстве и увидеть, как отличается восприятие мира в зависимости от места жительства художника. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из Иркутска, Красноярска, Кемерова, Владивостока, Улан-Удэ, Магадана — это моменты яркой жизни разных уголков огромной многонациональной и контрастной страны. Люди, природа, города, святыни в представлении современных авторов.

Алина СВЕРДЛОВА-АЛЕКСАНДРОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ: Художников интересует этническое искусство, то есть здесь мы видим много произведений, посвященных шаманам, какие-то сакральные символы, которые находятся как в живописи, так и в произведениях декоративно-прикладного искусства. Также интересно, что здесь представлен такой вид искусства, как станковая мозаика, выставляется она достаточно редко.

Многие из этих работ участвовали во всероссийской выставке, которая проходила в Центральном доме художника в Москве. К слову, традиция объединять искусство Сибири и Дальнего Востока началась еще в советское время. В 50-х выставку с таким же названием организовали в Иркутске, в 60-х — в Тюмени, а несколько лет назад в Красноярске. Нынешняя экспозиция будет работать до 23 июня.