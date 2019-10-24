Мария Безенкова и Эдуард Новиков провели мастер-классы в рамках Байкальского кинофестиваля

Региональным фильмам не нужен федеральный кинопрокат. В этом уверена эксперт Байкальского кинофестиваля Мария Безенкова. Она провела мастер-класс и рассказала о том, почему «кино» и «деньги» — понятия неразделимые. А якутский режиссер Эдуард Новиков поделился успешным кинематографическим опытом. Его игровая лента «Царь-птица» в прошлом году взяла главный приз Московского международного кинофестиваля.

30-е годы, к двум старикам в глухую деревню прилетает священная птица — орел. Прогонять его они не смеют. И живут вместе в одном доме. История о преданности родной земле и настоящей доброте в прошлом году покорила зрителей и жюри Московского международного кинофестиваля. Главный приз получила картина и на нашем фестивале «Человек и природа». Все заговорили: малобюджетное кино, снятое далеко от столицы, начинает свой звездный путь. Режиссер ленты Эдуард Новиков о своей работе рассказал на мастер-классе Байкальского фестиваля региональных фильмов. Отмечает, у якутского кино своя судьба.

Эдуард НОВИКОВ, РЕЖИССЕР, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ): По идее-то, конечно, кино давно уже есть, кинопроизводство. А у нас-то, в Якутии, недавно появилось. У нас «Сахафильм» кинокомпания создавалась в 1993 году, когда вот распался Союз, все киностудии распались, а у нас, наоборот, создавалось.

Как «продавать» региональные фильмы, рассказала Мария Безенкова. По мнению преподавателя ВГИК, федеральный прокат таким картинам не нужен. А вот показывать его в соседних регионах и на фестивалях необходимо. Выделила эксперт и еще одну черту современных нестоличных картин.

Мария БЕЗЕНКОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ КИНОВЕДЕНИЯ ВГИК, г. МОСКВА: Обычно говорят, что вот российское кино, оно депрессивное. А мне очень понравилась тенденция, которая, я надеюсь, сохранится, когда у нас заявляется некая проблема. Всегда дается некий вывод и выход из этой ситуации.

Завтра гостям фестиваля расскажут о съемках документального кино в экстремальных условиях. Вход на мастер-классы БФРК свободный.