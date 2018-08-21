Лучшие солисты России, Сербии и Германии исполнили под сибирским заходящим оперу «Царская Невеста» Римского-Корсакова

Ожидался полный аншлаг, ведь билеты были раскуплены буквально за пару дней.

По-шекспировски величественная буря страстей разыгралась на берегу Ангары. Деревянные постройки царской Руси в музее Тальцы стали декорациями для оперы «Царская Невеста» Римского-Корсакова. Во время спектакля он постоянно к зрителю спиной. Против правил, но ему разрешается. Дирижёр Илмар Лапиньш этой оперой отпраздновал 10-летний юбилей первого выхода на сцену в Иркутске.

Ильмар ЛАПИНЬШ, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР ГУБЕРНАТОРСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: Удивительно русская опера, удивительно просто, потому что здесь всё…весь быт…В общем, всё хорошее и также все проблемы тоже есть в этой опере. Она никогда не будет старая, всегда она будет о сегодняшнем дне. И люди должны это слушать и думать, что мы должны сделать, чтобы жизнь стала лучше.

Бюджет постановки — 5 миллионов рублей. Театральный блокбастер в сибирских лесах. Однако, как это бывает с настоящим искусством из-за бутафорской медвежьей головы выглядывают человеческие чувства.

Наталья ПЕЧЕРСКАЯ, РЕЖИССЁР ОПЕРЫ «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»: О любви… о ревности… о страстях высоких. О том, что человек себе позволил быть судьёй и вмешиваться в чужую судьбу, и наказал он всех вокруг себя и себя тоже самого. Виктория КАРКАЧЁВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ПАРТИИ ЛЮБАШИ: От сумасшествия вот любви, когда ты влюблен настолько, что ты просто сходишь с ума и уже не контролируешь себя, и идёшь вот на такие ужасные поступки, вот как пошла Любаша.

Роль Бомелия, приезжего немца-врача, исполняет солист Германской государственной оперы — Джимми Магсеви. За кулисами к нему можно обратиться по-простому — Дмитрий. Уроженец ангарска Дмитрий Плотников уехал за границу, где взял себе псевдоним по первым буквам имен его детей: Магдалина и Севостьян. Теперь он играет чужака, хотя для него родные места по-прежнему близки сердцу.

Джимми МАГСЕВИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ БОМЕЛИЯ: Вы знаете, за рубежом всё делают правильно в плане оперы. Они развивают авангард, модерн, могут поставить на природе, но такого колорита тяжело достичь, потому что настоящие срубы, настоящая русская архитектура трехсотлетней давности. Всё это натуральными берёзами окружено, натуральным лесом, натуральной тайгой и само чувство, что Байкал где-то рядом, тут 300 метров, там 700, оно очень-очень помогает.

Мотив приезжего в опере повторяется не раз. Иван Лыков — жених Марфы возвращается из-за рубежа, там и горы выше, и работают усерднее, и мужья своих жён не запирают. Эту партию исполняет артист Мариинского театра Савва Хастаев, родившийся в соседней Бурятии. Певец, как и его герой, вернулся в родные края, вот только с совершенно другой жизненной позицией.

Савва ХАСТАЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ ИВАНА ЛЫКОВА: Лыков — такая собирательная личность, потому что много людей уезжают на Запад, почему-то там им нравится, они приезжают сюда и говорят тут всё неправильно, надо делать так, а Русь как жила со своими законами, со своею землёй, со своими людьми, так она и продолжает жить, и никто со стороны не может ей нечего диктовать.

Три с половиной часа — и всё на одном дыхании. «Царскую невесту» под открытым небом посмотрела тысяча человек. Теперь в планах организаторов перенести постановку уже в помещение — иркутский музыкальный театр.