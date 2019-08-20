Летние джазовые сезоны в Иркутске закроют концертом 1 сентября

На площадке острова Юность выступят сразу несколько коллективов. Это студия барабанов «SpaceJam», в арсенале которой ритмы со всего света. Свежий взгляд на известные рок-хиты представят Андрей Гедеон и Дечебал Григоруцэ. Музыканты известны слушателям своим проектом SAX&ORGAN. И, конечно, на сцену выйдет ансамбль «Доктор Джаз». Дополнит программу огненное шоу от ангарской студии «Белая ворона». Организаторы отмечают: они специально совместили на одной сцене разные жанры, чтобы показать их особую гармонию. Зрителей ждут на открытой площадке острова Юность 1 сентября в 18.30, вход свободный.