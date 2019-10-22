Конкурсные показы и мастер-классы пройдут в Иркутске в рамках Байкальского фестиваля регионального кино

V Байкальский фестиваль регионального кино стартовал в Иркутске. В этом году он посвящен 35-летию фильма «Любовь и голуби». Участвуют в фестивале 42 работы режиссеров из Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев. Это документальные, игровые фильмы, рекламные ролики, клипы и видеоарт. Сразу после церемонии открытия начались конкурсные показы. Жюри предстоит определить победителей в разных номинациях и обладателя Гран-при, который получит 55 тысяч рублей. А зрители выберут своего фаворита и вручат свой приз. Также в рамках кинопраздника эксперты и члены жюри проведут мастер-классы. Гости расскажут, например, о визуальном решении в кино или о том, как искать деньги на съемки фильма. Все показы фестиваля бесплатные, проходят в 4 зале кинотеатра «Киномолл» каждый день с 19 до 22 часов до пятницы. Расписание сеансов можно найти на страницах БФРК в социальных сетях. А завершится фестиваль в субботу в 18 часов.

Юлия БЫВШЕВА, РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО: Фестиваль — это возможность привезти специалистов кино, которые с удовольствием сюда едут, потому что у нас Байкал же еще. Иногда приезжают мои преподаватели из ВГИКа, и они проводят мастер-классы. И мне кажется, что это для ребят, которые, например, не могут выбраться на мастер-классы в Москву, где киноиндустрия, для них это очень хорошая возможность расти.