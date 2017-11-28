Конкурс национальных культурных центров

За лучший в Иркутске национальный культурный центр пользователи голосовали так активно, что обрушили сайт.

Однако тех, кто решил поддержать земляков, это не остановило. Как разворачивается борьба за приз зрительских симпатий конкурса, расскажет Галина Соболева.

Почти 10 тысяч голосов и постоянный мониторинг результатов. Борьба за приз зрительских симпатий в конкурсе национальных культурных центров давно вышла за пределы Приангарья. В лидерах голосования — бурятский и литовский центры. Обе организации призывают помочь всеми доступными способами. Конкурс проводят в Иркутске с 2011 года, а вот специальную номинацию учредили только в прошлом году. И второй раз именно за «приз симпатий» разгорается нешуточная борьба.

Елена Терпугова, начальник Управления реализации общественных инициатив Администрации г. Иркутска: В прошлом году была жесткая горячая борьба. Я знаю, что белорусский центр привлекал соотечественников из Белоруссии и со всей России. В этом году центры работают в таком же режиме. Я знаю, что голосует не только Иркутск и Иркутская область, но и Латвия, Чувашия, Белоруссия, и другие наши страны-друзья.

Из-за постоянной нагрузки на сайте появились технические проблемы, многие желающие так и не смогли отдать голос за фаворита. Однако, несмотря на все трудности, борьба продолжается. И пусть главный приз конкурса — материальная поддержка центров — уже разыгран, его обладателем стал центр бурятской культуры, надежда на победу в специальной номинации все еще есть. По словам представителей лидирующих национальных организаций, «приз зрительских симпатий» ценен, прежде всего, как показатель единства народа.

Сергей Шоткинов, председатель Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры»: Сейчас эти деньги, они не под какой-то отдельный проект, они как премия за нашу деятельность. Но, безусловно, у нас очень много проектов, и по развитию детского творчества, и спортивного направления. Самое главное — ощутить вот это единство, я думаю, все будут горды, если мы все-таки это сделаем и покажем, что когда надо, мы можем объединиться и сделать что-то хорошее.

Призывы к объединению звучат сегодня на страницах организаций в социальных сетях, на официальных сайтах центров. При помощи простых жителей этот клич прозвучал не только в Приангарье, но и в других регионах и странах.

Юлия Кудиркайте, председатель Иркутской областной общественной организации «Литовский национальный культурный центр «Швитурис»: Изначально, конечно, у нас было очень мало шансов, поскольку в Иркутской области всего по переписи населения 1146 лиц литовской национальности, которые себя идентифицируют литовцами. Но сейчас, когда мы чувствуем такую поддержку, вы знаете, это так воодушевило. Оказалось, что отзываются литовцы со всех стран, из всех организаций, сейчас много людей пишут мне очень добрые письма и говорят, что мы за вас голосуем, мы вас поддерживаем.

Несмотря на то, что основная борьба за приз развернулась между центрами бурятской и литовской культуры, в голосовании приняли участие 10 организаций. Всего в Иркутской области проживают представители 120 национальностей, и 39 из них имеют свои культурные центры. В прошлом году приз зрительских симпатий конкурса получила «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ». Кто станет победителем голосования в этом году, станет известно 15 декабря.