Концерт Иркутской областной филармонии сегодня в режиме онлайн

«Сохрани мою речь навсегда». Новый концерт Иркутской областной филармонии из цикла «Велики влюбленные», который был намечен на сегодня, в привычном формате не состоялся, но услышать его можно прямо сейчас на официальном youtube-канале филармонии. Эта программа посвящена истории дружбы и любви Осипа и Надежды Мандельштам. Артисты записали концерт в органном зале с соблюдением всех мер безопасности. Одновременно в помещении находились всего четыре человека, каждому измерили температуру тела, а в перерывах между выступлениями в зале проводили санитарную обработку. В программе сегодня музыка20-30-х годов ХХ века в исполнении солистов филармонии. Областная филармония продолжает работу, правда, в новом для себя формате. Артисты также записали для зрителей «Пасхальный сюрприз», его можно будет увидеть на youtube-канале 19 апреля. А 20 числа выйдет документальный фильм о губернаторском симфоническом оркестре. 27 апреля публике представят запись музыкального спектакля «Мэри Поппинс» в исполнении камерного хора. А 1 мая всех зрителей приглашают на онлайн-концерт органиста Дечебала Григоруцэ и саксофониста Андрея Гедеона.