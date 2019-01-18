Главная новость Иркутск Культура Новости

Коллекция Иркутского художественного музея насчитывает почти 600 икон

18.01.19

Крещение Господне или, как его называют христиане, Богоявление на протяжении столетий становилось сюжетом икон. Мастера изображали Иоанна Предтечу, который крестит Иисуса в водах Иордана, и святой дух, сошедший с небес в виде голубя. Иркутский художественный музей обладает самой значительной коллекцией икон в Сибири и на Дальнем Востоке.

 

Эта икона до революции украшала Богоявленский собор Иркутска. И хоть написана она в первой половине XVIII века, но по всем канонам древней новгородской иконографии. Иоанн Предтеча — один из самых загадочных персонажей библейской истории. Ближайший предшественник Иисуса, последний пророк, который предсказал пришествие Мессии. Он жил и проповедовал в пустыне. Поэтому некоторые иконописцы изображали его «Ангелом пустыни», как на иконе XVII века. Большинство икон из этого зала попали в музей после тяжелых для них времен из музея атеизма. Только благодаря этому их удалось сохранить.

 

Ирина БУХАНЦОВА, ХРАНИТЕЛЬ ИКОНОПИСИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

Влияние всех школ на иконопись иркутскую, сибирскую мы можем видеть в этой экспозиции. Это и архаизирующее направление под влиянием искусства древнего второй половины XVII века, это великолепные высококлассные памятники времен расцвета оружейной палаты Московского кремля, это и памятники барокко, чем славится наш Иркутск.

 

Всего в коллекции Иркутского художественного музея почти 600 икон, созданных с XV до начала XX века. И это самое значительное собрание за Уралом. Центральная часть экспозиции в зале иконописи — это фарфоровый иконостас из церкви сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой. Его фарфоровые части отлично сохранились, но почти целый век пролежали в хранилище музея. И только в 2017 году удивительной красоты иконостас реконструировали.

Это единственный сохранившийся фарфоровый иконостас на территории Сибири и Дальнего Востока. Таких и в России единицы. Иркутский изготовили на легендарном Хайтинском заводе. Здесь, в зале галереи, можно увидеть более 70 уникальных произведений и проследить историю сибирской иконописи и деревянной скульптуры.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.