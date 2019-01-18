Коллекция Иркутского художественного музея насчитывает почти 600 икон

Крещение Господне или, как его называют христиане, Богоявление на протяжении столетий становилось сюжетом икон. Мастера изображали Иоанна Предтечу, который крестит Иисуса в водах Иордана, и святой дух, сошедший с небес в виде голубя. Иркутский художественный музей обладает самой значительной коллекцией икон в Сибири и на Дальнем Востоке.

Эта икона до революции украшала Богоявленский собор Иркутска. И хоть написана она в первой половине XVIII века, но по всем канонам древней новгородской иконографии. Иоанн Предтеча — один из самых загадочных персонажей библейской истории. Ближайший предшественник Иисуса, последний пророк, который предсказал пришествие Мессии. Он жил и проповедовал в пустыне. Поэтому некоторые иконописцы изображали его «Ангелом пустыни», как на иконе XVII века. Большинство икон из этого зала попали в музей после тяжелых для них времен из музея атеизма. Только благодаря этому их удалось сохранить.

Ирина БУХАНЦОВА, ХРАНИТЕЛЬ ИКОНОПИСИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: Влияние всех школ на иконопись иркутскую, сибирскую мы можем видеть в этой экспозиции. Это и архаизирующее направление под влиянием искусства древнего второй половины XVII века, это великолепные высококлассные памятники времен расцвета оружейной палаты Московского кремля, это и памятники барокко, чем славится наш Иркутск.

Всего в коллекции Иркутского художественного музея почти 600 икон, созданных с XV до начала XX века. И это самое значительное собрание за Уралом. Центральная часть экспозиции в зале иконописи — это фарфоровый иконостас из церкви сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой. Его фарфоровые части отлично сохранились, но почти целый век пролежали в хранилище музея. И только в 2017 году удивительной красоты иконостас реконструировали.

Это единственный сохранившийся фарфоровый иконостас на территории Сибири и Дальнего Востока. Таких и в России единицы. Иркутский изготовили на легендарном Хайтинском заводе. Здесь, в зале галереи, можно увидеть более 70 уникальных произведений и проследить историю сибирской иконописи и деревянной скульптуры.