Энциклопедию Григория Галазия сегодня презентуют в Лимнологическом институте Российской Академии наук.

Александра Турчанинова первой взяла в руки уникальную книгу и узнала, какие ещё темы поднимаются в свежем издании.

Какова глубина Байкала, кто и как её измерил. Более 300 страниц о глубочайшем озере на планете. Книга-энциклопедия «Байкал в вопросах и ответах» увидела свет в шестой раз. В рамках социального проекта «Библиотека Добрый свет» её выпустила компания «ЕвроСибЭнерго». Новое издание приурочено к юбилею автора. Академику Российской академии наук Григорию Галазию в этом году исполнилось бы 95 лет. Эту книгу подготовил его близкий друг и коллега Григорий Матяшенко. Кандидат биологических наук рассказывает, что хотел оставить первоначальный текст автора или хотя бы его часть. Однако нововведения в книге всё-таки появились.

Григорий Матяшенко, выпускающий редактор книги «Байкал в вопросах и ответах»: Я не в праве был менять что-то. А так если были где-то какие-то изменения. В гидрохимии, допустим. В гидрохимии есть данные за 2016 год даже. Потому что гидрохимия более динамичная.

Качественные иллюстрации отражают каждый вопрос в книге. «Байкал в вопросах и ответах» уже появляется в социальных учреждениях и детских домах Приангарья. Совместно с ЕвроСибЭнерго проект «Библиотека Добрый свет» реализуется Иркутским отделением Российского детского фонда. Лучшие книги сибирских писателей призваны прививать любовь к родному краю. Издания предназначены для детей разного возраста: от малышей до подростков.

Светлана Кулинич, председатель Иркутского отделения Российского детского фонда: Сошлись два мнения, два желания — ИркутскЭнерго и детского фонда, что необходимы какие-то специальные издания. Хорошо бы, что бы это были наши местные авторы. Это желанная очень книга. Очень актуальная, очень значимая. Она никогда не потеряет эту актуальность. Потому что написана, как все отмечают, доступным языком. Дети читают вопрос и читают очень доступный ответ.

Тираж в 2000 экземпляров шестого издания — чуть меньше, чем у первой книги, которая вышла в свет в 1984 году. Однако менее популярной энциклопедия не стала. Вот и сегодня на презентации все экземпляры разобраны. Продаваться эти книги не будут. Но прочитать её сможет каждый. Энциклопедия о Байкале Григория Галазия уже появилась на полках библиотек.