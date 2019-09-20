Кинофестиваль «Человек и природа» открылся в Иркутске

Человек и природа. Единство или противостояние? 18-й Байкальский международный кинофестиваль имени Валентина Распутина стартовал в Иркутске. За четыре дня на разных площадках покажут десятки фильмов о самом главном. А победителей назовут в понедельник. Какой картиной открыли фестиваль и кто из участников претендует на премию «Оскар»? Расскажем далее.

Фестиваль «Человек и природа» по традиции начинается с красной ковровой дорожки. Участники, члены жюри и организаторы ежегодного кинопраздника приветствуют зрителей. А в зале начинается показ фильма-открытия. Документальная лента «Отец Байкал» Марины Марии Мельник — ученицы президента фестиваля, известного документалиста Сергея Мирошниченко. Фильм о жизненном и творческом пути Даши Намдакова и, как говорит сам художник, главной работе его жизни — скульптуре «Хранитель Байкала». Он посвятил ее родной земле — той, чью поддержку чувствует всюду и к которой возвращается за душевным покоем.

Марина Мария МЕЛЬНИК, РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «ОТЕЦ БАЙКАЛ»: Возвращение блудного сына — эту притчу я зашифровывала в сам фильм. И мне было важно, что человек из цивилизации возвращается к себе на родину, возвращается к своим корням, делает скульптуру, в которой заложена его любовь к родине. То есть это не портрет его отца, это когда неосознанно для тебя Байкал — это и есть твое родное. Твой папа, дерево, которому ты молишься, море, которое тебя питает. И Даши как художник очень это чувствует.

Фильм снимали три года. Вышло долго, потому что год просто ждали, пока скульптуру, несмотря на множество преград и обстоятельств, все же установят на Ольхоне. В этом году фестивалю исполнилось 20 лет. За это время интерес к нему вырос в десятки раз. На нынешний форум прислали более 700 заявок из 87 стран.

Ольга БЕЛЬСКАЯ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА»: Можем гордиться тем, что сейчас зрители имеют возможность видеть очень качественное кино на экологические темы. И, кстати, если возвращаться к истории фестиваля, хочу напомнить, что наш фестиваль — это один из первых экологических фестивалей в России.

Участники из Македонии, чей фильм «Страна меда» поборется за главную кинопремию мира, называют байкальский фестиваль российским «Оскаром». Их лента рассказывает о женщине, которая живет в маленькой македонской деревне, занимается пчеловодством и ухаживает за больной матерью. Героиня картины многому научила режиссеров, которые провели с ней 4 съемочных года.

Любомир СТЕФАНОВ и Тамара КОТЕВСКА, РЕЖИССЕРЫ ФИЛЬМА «СТРАНА МЕДА», МАКЕДОНИЯ: Как быть скромным и терпеливым и как верить в человеческую доброту. Эти четыре года, пока мы создавали фильм, многое изменили в нас и в нашей героине. Она иногда путешествует с нами по фестивалям, сама рассказывает людям свою историю.

Большинство фильмов-участников фестиваля российского производства. Также есть картины из Ирана, Германии, Франции, Италии. В этом году к номинациям документальный, научно-популярный и игровой фильм добавилась еще одна — лучшая анимационная лента. Но все они рассказывают об одном: тесной связи человека и природы.

Владимир ГРАММАТИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА», РЕЖИССЕР: Человек и природа. Этот год нам показал пожары, наводнения, лихорадит землю-матушку. И как важно об этом говорить, как важно об этом размышлять, как важно принимать какие-то решения.

Вход на показы фильмов-участников бесплатный. Площадки и расписание сеансов указаны на официальном сайте фестиваля. Победителей байкальского киносмотра назовут 23 сентября.