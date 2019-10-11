Картины разных художников представлены в культурном центре Александра Вампилова

В культурном центре Александра Вампилова в Иркутске появилась своеобразная галерея. Пространство цокольного этажа полностью заполнили работы разных художников.

Здесь картины — вовсе не музейные экспонаты. Хотя все могли бы стать достоянием любой выставки. В центре Вампилова они часть настоящей и большой семьи. Это память, память поколений, людей. В кабинете разместились работы семьи Шпирко, а также фотографии Анатолия Бызова. В библиотеке Гоголь, Пушкин, Достоевский. Отдельный уголок для работ Сергея Элояна.

Галина СОЛУЯНОВА, ДИРЕКТОР КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА: Дело в том, что мы создали эту галерею, и она, конечно, у нас висит не по правилам. Потому что это должны быть большие площади, широкие коридоры. Конечно, этого ничего у нас нет. Но у меня как у директора центра Александра Вампилова установка: картины не должны лежать в фондохранилище, пылится и ждать времени, когда их выставят. Отряхнут пыль — и значит, на стенку.

Больших площадей и широких коридоров нет. Зато есть уют, домашнее тепло и истории. Истории каждой картины, витающие в воздухе. Например, вот в доме в порту Байкал Валентин Распутин написал «Живи и помни», а это серия картин драматургов нашей области, написанная Юрием Квасовым: Вампилов, Гуркин, Варфоломеев. Здесь даже дверной проем заполнен этюдами. Это не галерея, это дом, удивительное пространство творчества и памяти, которое не ждет своего выхода в свет, а готово делиться своей красотой всегда и везде: и в кабинете, и в библиотеке, и даже просто в коридоре.