Картины, подаренные Феликсом Вишневским, представлены на выставке в Иркутском художественном музее

Великий собиратель. Иркутский художественный музей носит имя известного мецената и коллекционера Владимира Сукачева, но в его истории есть еще одно не менее значимое имя — Феликса Вишневского. Полвека назад он безвозмездно передал музею более 200 произведений выдающихся живописцев, графиков и скульпторов. Увидеть все эти дары теперь можно на одной выставке.

Коллекция западноевропейского искусства Иркутского художественного музея поражает разнообразием. Здесь представлены голландская, польская, итальянская, немецкая школы живописи. Все полотна в этом зале в дар музею в течение двух десятилетий передавал собиратель Феликс Вишневский. Москвич из богатой известной семьи, тонкий знаток искусства всю жизнь коллекционировал произведения талантливых мастеров.

Татьяна ОГОРОДНИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: Он, конечно, собирал свою коллекцию в очень сложное время для нас, для него, прежде всего, время. Это было советское время, и поэтому там не очень поощрялось такое частное собирательство. Иногда у него работы конфисковывались, он, тем не менее, снова их собирал. Он один из немногих коллекционеров советского времени понимал, как музеи, отдаленные от центра, нуждаются в пополнении своих фондов.

Понимал и по частям дарил свою внушительную коллекцию. Около тысячи произведений искусства он безвозмездно передал музеям Москвы, Рязани, Якутска, Минска, Грозного. Но Иркутску досталась самая большая часть его собрания — около 200 ценнейших экспонатов. Дело в том, что Феликс Вишневский дружил с Алексеем Фатьяновым — тогдашним директором музея. Однажды Фатьянов увидел у Вишневского картину Ореста Кипренского и отметил, что в иркутском музее нет ни одного произведения этого художника. В тот же день собиратель отправил «Портрет военного» в Сибирь. А один из последних подарков мецената — «Кентавр и Наяды» Макса Клингера.

Среди даров Вишневского сплошь громкие имена русских живописцев: Левитан, Суриков, Кустодиев, Репин, Айвазовский, Серов. Увидеть произведения великих художников, подаренных великим собирателем, можно до середины февраля.