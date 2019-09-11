Кадры, вошедшие в легендарный календарь «Пирелли» на 2019 год, представят иркутянам

Вы когда-нибудь видели фильм в фотографиях? Кинематографичные истории в снимках покажут в иркутской галерее современного искусства. Это кадры, вошедшие в легендарный календарь «Пирелли» на 2019 год. Каждый декабрь компания — крупнейший производитель шин — презентует новый календарь, для которого приглашает лучших фотографов мира. 46-й выпуск снимал Альберт Уотсон — автор обложек «Vogue» и «Rolling Stone». Мастер придумал четыре истории, которые объединяет тема мечты. Эти фото как стоп-кадры из фильмов. Первая картина рассказывает о жизни балерины, мечтающей о славе. Вторая лента о жизни художницы и ее возлюбленного. Роли в этой паре исполнили Летиция Каста и Сергей Полунин. Также есть драматическая история девушки, оживающей после тяжелого расставания. Эту роль блистательно исполнила супермодель Джиджи Хадид. Четвертый фотофильм о женщине-фотографе, которая тоже стремится к признанию.

Ольга БРОНШТЕЙН, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: Здесь на снимках и Джиджи Хадид, которая популярна в молодом, в юном поколении, и, например, Летиция Каста, которой уже больше сорока лет, которая героиня немножко другого поколения. То есть женщины разного возраста, разного статуса. И если посмотреть на их не кинематографичную, а настоящую жизнь, это женщины, которые имеют даже разную аудиторию, разных поклонников. Но тема одна.

Оказаться на страницах календаря «Пирелли» — значит, остаться в истории мировой фотографии. В разные годы на снимках появлялись Наталья Водянова, Пенелопа Крус, Дженифер Лопес, Серена Уильямс, Софи Лорен, Йоко Оно. В Иркутске работы Альберта Уотсона прогостят до 4 ноября.