Экстравагантная премьера в иркутском ТЮЗе

Театральная фантасмагория по пушкинской «Сказке о золотой рыбке». Режиссер спектакля немного дополнил историю великого классика. Как изменилась классическая подача Пушкина, расскажем далее.

И классическая сказка в самом деле начинается: море, старик со старухой, извечное разбитое корыто и золотая рыбка. Всем известный сюжет о жадности и алчности, извечные истины словами великого классика. В этой сказке все как положено: чудесные декорации, красивые костюмы, зажигательные танцы деревенских жителей перед новой старухиной избой, цыгане во дворе столбовой дворянки и царские палаты. Но постепенно детская сказка превращается… в триллер.

И вот несчастный старик едва волочит ноги к морю. А после последнего обращения к рыбке о том, что сварливая баба больше не хочет быть царицею, а желает быть владычицей морской, все пошло не по Пушкину. Старуха-монстр, летая под куполом ТЮЗа, управляет морскими обитателями. После адского смеха все погружается во тьму. И постепенно на сцене возникают старик со своею старухою со все тем же разбитым корытом. Христианский финал о прощении и о любви. К каждому человеку в свое время приходит испытание, и вот оно случилось у героев пушкинской сказки. Остается простить свою старуху, с которой прожил 30 лет и 3 года.

Владимир БЕЗРОДНЫХ, Марина ЕГОРОВА, АРТИСТЫ: