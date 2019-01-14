Известный пианист Денис Мацуев подарил юной иркутянке серебряную флейту

Юная иркутянка Полина Садыкова играет на новой флейте — профессиональном серебряном инструменте, изготовленном мастерами в Японии.

Сегодня Полина и её новая флейта уже не чужие друг другу, но знакомство ещё продолжается. Привыкнуть нужно к звучанию и главное — новым возможностям, которые открывает профессиональный инструмент перед юным исполнителем. Играть на такой дорогой, а для девочки — просто бесценной флейте, — право, которое пришлось заслужить. В сентябре Полина участвовала в конкурсе «Новые имена Приангарья». Выступала перед профессорами Московской консерватории и стала одной из пяти триумфаторов. А в новогодние каникулы Денис Мацуев вручил победителям инструменты — три фортепиано, саксофон, баян и флейту. Теперь исполненная мечта одарённой исполнительницы льётся чудесной светлой музыкой.

Владислав ФЕДОРЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №7:

Это инструмент посеребрённый, но не серебряный, для начинающих. Это флейта из чистого серебра 925 пробы. Этот инструмент позволяет музыканту без затруднений использовать все возможности, все краски, которые только доступны исполнителю. Инструмент не ограничивает музыканта ничем.



Полина учится в иркутской музыкальной школе № 7 четвёртый год. Участвовала в региональных, всероссийских и международных конкурсах. Цена успеха высока, признаётся ученица. Иногда у неё нет каникул, почти никогда — выходных. Зато со своей новой серебряной спутницей теперь не расстаётся. Называет изделие японских мастеров произведением искусства. И играет каждую свободную минуту. Флейту как образ жизни Полина выбрала ещё в раннем детстве — и объясняет это по-девичьи искренне.

Полина САДЫКОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «НОВЫЕ ИМЕНА ПРИАНГАРЬЯ-2018»:

Такой хрупкий и нежный инструмент. И я именно флейту выбрала, потому что она красивая. Когда в первый раз я её открыла, были очень незабываемые ощущения, мне очень она сразу же понравилась. Музыка стала неотъемлемой частью моей жизни, я не могу без музыки.



Сейчас Полина готовится к следующему конкурсу — нужно пройти региональный отбор на Дельфийские игры, чтобы в апреле представить Иркутскую область на международном уровне.