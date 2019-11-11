История мистических персонажей на выставке в Иркутске

История одной деревни в куклах. Жителей таинственного и давно исчезнувшего с лица земли населенного пункта в Ленинградской области изображает иркутская художница. Ее куклы — это колдуны и ведьмы, истории о которых Инна Борисова собирала сама. В четверг девушка представит свои произведения иркутянам.

Хрупкие фарфоровые куклы готовятся занять место в витрине музея истории Иркутска. Сюда они прилетели из Санкт-Петербурга. А в воображении художницы Инны Борисовой появились в Тихвинском районе Ленинградской области. Туда, в мистическое урочище Либежгора, отправилась выпускница Иркутского политеха, чтобы самой услышать воспоминания местных жителей. О закрытой деревне, где обитали только колдуны и ведьмы. И о «других» — таинственном лесном народе. После экспедиции Инна еще полгода создавала кукол в Санкт-Петербурге.

Инна БОРИСОВА, ХУДОЖНИК:

Пробыла я там сутки, мне этого хватило. Я ночевала в лесу, потрясающие ощущения, конечно. У меня мастерская на старом заводе, он еще со времен царя. Из таких мистических случаев: за дверями кто-то бегал в три часа утра, когда я бабушкам лица расписывала. Вот этим ведьмам страшным сижу, лица расписываю, у меня за дверью кто-то бегает, я выхожу, а там никого нет.

Деревня колдунов исчезла в 70-е годы. Но предания о ней живы до сих пор. Каждая кукла — это персонаж былички, то есть рассказа очевидца о встрече с нечистой силой. Например, слепая бабушка, по словам местных, могла снять любое проклятие и даже излечить от страшной болезни. А этот седой старец, по преданию, в начале ХХ века украл девочку и отвел ее в лес, где она встретилась с «другими». Вернуть ребенка удалось только с помощью ведьмы. Куклы Инны иногда до мурашек поражают своей реалистичностью.

Инна БОРИСОВА, ХУДОЖНИК:

Я поэтому поехала на места, чтобы словить ощущений. Дело даже не в том, чтобы испугаться, а в том, чтобы как-то цвета, из которых состоит природа, например цвета, в которые одеваются местные, цвета, про которые говорят в быличках. То есть вот это все собирается в образ. И вот оно.

Выставку «История одной деревни» откроют 14 ноября. О каждом из 20 мистических персонажей расскажет сама художница.