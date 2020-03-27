Иркутский театр внутренней практики покажет премьеру спектакля «Хочу тебя… любить»

Иркутский театр внутренней практики покажет премьеру спектакля «Хочу тебя… любить»

27.03.20

Почему семейная жизнь иногда становится полем боя? Об этом рассуждают в Иркутском театре внутренней практики. Там завтра премьера — спектакль «Хочу тебя… любить» по пьесе современного французского драматурга.

Жиль и Лиза женаты уже 15 лет. И это, пожалуй, их первый и единственный диалог по душам за все время, проведенное вместе. Что должно было случиться, чтобы каждый начал открыто говорить о своих страхах, боли и отчаянии? Муж должен был упасть с лестницы, потерять память и начать заново узнавать, по сути, чужую ему женщину — свою жену, которая вдруг получила шанс рассказать супругу, какой на самом деле была их совместная жизнь. И на этом поле боя каждый ищет правду. И каждый при этом все равно лжет.

Сергей ПОМАЗАН, ОСНОВАТЕЛЬ и РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ВНУТРЕННЕЙ ПРАКТИКИ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ:

Когда ты вроде обманываешь своего близкого человека, но в то же время оправдываешь: ну я же ради любви это делаю. На самом деле любовь ли это? Мне кажется, нет. Статистика у нас неутешительная по тем же разводам. И как раз пьеса эта поднимает такие актуальные вопросы, как сохранить чувства в браке, как люди пытаются в этом браке что-то сохранить, либо пристраиваются, привыкают, либо разводятся, либо учатся находить путь друг к другу.

Пьесу «Маленькие супружеские злодеяния» французского драматурга Эрика Эммануила Шмитта поставил основатель театра внутренней практики Сергей Помазан. Он же придумал сценографию. Квартира Жиля и Лизы — это клетка, в которую родные люди загоняют друг друга. И из нее есть только один выход.

Инна КОРОЛЕВА, АКТРИСА ТЕАТРА ВНУТРЕННЕЙ ПРАКТИКИ:

Она же привыкла, что он всегда рядом. И вот она никакая, она голая, она же всю себя ему отдала. Ей одной с собой неинтересно. Ей интересно только с ним. Она себя видит в нем, тень его, она стала тенью своего мужа. Если тебе что-то не нравится, тебя что-то не устраивает, ну уйди ты и начни все заново.

Театр внутренней практики открыли всего год назад, в труппе пока четыре артиста, и они же костюмеры, гримеры, художники, бутафоры. Например, наряды для Жиля и Лизы в стиле Франции 80-х искали сами в иркутских секонд-хэндах. Премьеру душераздирающе правдивой новеллы о семейной жизни сыграют завтра. К слову, в зрительном зале не будут собирать больше 50 человек.

 

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