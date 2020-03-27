Иркутский театр внутренней практики покажет премьеру спектакля «Хочу тебя… любить»

Почему семейная жизнь иногда становится полем боя? Об этом рассуждают в Иркутском театре внутренней практики. Там завтра премьера — спектакль «Хочу тебя… любить» по пьесе современного французского драматурга.

Жиль и Лиза женаты уже 15 лет. И это, пожалуй, их первый и единственный диалог по душам за все время, проведенное вместе. Что должно было случиться, чтобы каждый начал открыто говорить о своих страхах, боли и отчаянии? Муж должен был упасть с лестницы, потерять память и начать заново узнавать, по сути, чужую ему женщину — свою жену, которая вдруг получила шанс рассказать супругу, какой на самом деле была их совместная жизнь. И на этом поле боя каждый ищет правду. И каждый при этом все равно лжет.

Сергей ПОМАЗАН, ОСНОВАТЕЛЬ и РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ВНУТРЕННЕЙ ПРАКТИКИ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Когда ты вроде обманываешь своего близкого человека, но в то же время оправдываешь: ну я же ради любви это делаю. На самом деле любовь ли это? Мне кажется, нет. Статистика у нас неутешительная по тем же разводам. И как раз пьеса эта поднимает такие актуальные вопросы, как сохранить чувства в браке, как люди пытаются в этом браке что-то сохранить, либо пристраиваются, привыкают, либо разводятся, либо учатся находить путь друг к другу.

Пьесу «Маленькие супружеские злодеяния» французского драматурга Эрика Эммануила Шмитта поставил основатель театра внутренней практики Сергей Помазан. Он же придумал сценографию. Квартира Жиля и Лизы — это клетка, в которую родные люди загоняют друг друга. И из нее есть только один выход.

Инна КОРОЛЕВА, АКТРИСА ТЕАТРА ВНУТРЕННЕЙ ПРАКТИКИ: Она же привыкла, что он всегда рядом. И вот она никакая, она голая, она же всю себя ему отдала. Ей одной с собой неинтересно. Ей интересно только с ним. Она себя видит в нем, тень его, она стала тенью своего мужа. Если тебе что-то не нравится, тебя что-то не устраивает, ну уйди ты и начни все заново.

Театр внутренней практики открыли всего год назад, в труппе пока четыре артиста, и они же костюмеры, гримеры, художники, бутафоры. Например, наряды для Жиля и Лизы в стиле Франции 80-х искали сами в иркутских секонд-хэндах. Премьеру душераздирающе правдивой новеллы о семейной жизни сыграют завтра. К слову, в зрительном зале не будут собирать больше 50 человек.



