Всем известная история в новом прочтении. Иркутский «Театр Пилигримов» готовит премьеру — рок-оперу «Страсти по Марии». Сюжет расскажет о Деве Марии — земной женщине, которой предназначено стать матерью Иисуса Христа.

Академический вокал, рок-музыка и библейский сюжет. Уже в эти выходные иркутянам представят новый вариант знаменитой истории. Рок-опера «Страсти по Марии» показывает историю о страданиях Иисуса Христа глазами его матери. Сейчас актеры репетируют ключевой момент сюжета — сцену распятия.

Музыка — самая важная деталь спектакля. Она помогает зрителю в полной мере сопереживать героям. Насколько велики были сила и вера Марии и как она пережила разлуку с единственным сыном? С помощью рок-музыки, пластики, хореографии авторы отвечают на эти вопросы. Герой Виталия Зайцева — падший ангел. Рассказывает, роль дается ему с большим трудом.

Виталий ЗАЙЦЕВ, ВЕДУЩИЙ СОЛИСТ «ТЕАТРА ПИЛИГРИМОВ»: Падший ангел. Ну, вот он как бы явился на землю и рассказывает историю людям о Марии. Здесь непосредственно история, как я считаю, больше о Марии, нежели об Иисусе. Сложности в чем? В том, что ты играешь не человека, а какое-то наивысшее существо.

Всего в постановке задействованы 28 человек. Перед премьерой репетируют каждый день. Вместе с актерами в пьесе участвуют рок-группа и струнный квартет. Все, чтобы добиться нужных эмоций от зрителя. Детали спектакля авторы держат в секрете. Но уверены, что постановка заставит зрителей пересматривать ее не один раз.

Константин АРТАМОНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ «ТЕАТРА ПИЛИГРИМОВ»: Каждый раз, приходя на спектакль, слушатель может открывать в нем новые оттенки, новые нюансы и по-разному реагировать. И это нормально, когда музыка вызывает кучу разных эмоций. Потому что только плохая музыка абсолютно понятна здесь, сейчас и сразу. И не имеет какого-то второго и третьего дна.

Увидеть премьеру «Страстей по Марии» зрители смогут 8 и 9 сентября на камерной сцене Иркутского драматического театра.