Страдание сына глазами его матери. Иркутский театр пилигримов готовит новый спектакль к открытию сезона. Рок-опера «Страсти по Марии» расскажет о появлении на свет Иисуса Христа, его муках и моменте, который повлиял на историю человечества. За репетицией наблюдала съемочная группа.

Там, где слова бессильны, является во всеоружии более красноречивый язык – музыка. Так считают артисты театра пилигримов. С помощью слияния нот на камерной сцене создается эффект полного погружения зрителя во времена жизни Иисуса Христа. Богородица, музыкальные оды которой писали такие великие композиторы, как Вольфганг Амадей Моцарт и Модест Мусоргский, предстает в спектакле молодой, но уже неоднократно знающей, что такое страдания. Солистка театра пилигримов Анастасия Винтер говорит: эта партия вокально и актерски самая трудная из тех, которые ей довелось сыграть. При этом она рада, что первая главная роль такая знаковая.

Анастасия ВИНТЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ДЕВЫ МАРИИ: Это сложная, эмоциональная работа, потому что все знают историю про деву Марию, все знают, естественно, про Христа, но, в первую очередь, для нас и для меня как для артистки Мария была человеком, была женщиной и пережила эмоциональные страдания. Потому что никакая мать, да и не каждая женщина может отдать своего сына на распятие.

По словам режиссера Анны Агапитовой, у нее даже не было вопросов, какой постановкой открывать новый театральный сезон. Музыка Владимира Соколова была написана на открытие католического храма. Услышав ее, первый спектакль на эту музыку поставил Вячеслав Кокорин. Агапитова заинтересовалась произведением более десяти лет назад. Она долго вынашивала идею, думая, как более точно и ярко преподать детали. Режиссер доработала изначальную пьесу.

Анна АГАПИТОВА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ «СТРАСТИ ПО МАРИИ»: Мы взяли практически все, что там есть, и даже дополнили последнюю версию, как она игралась. Там мы все вернули, как оно было, потому что нам нужно сохранить идею, чтобы как все там было, так оно и есть.

Начнется спектакль с музыки Иоганна Себастьяна Баха. Какой именно, пока не говорят, хотят удивить зрителей на премьере. Художественный руководитель театра пилигримов Константин Артамонов считает великого немца первым рок-музыкантом. Рок-опера выходит за рамки стадионов и больших театральных подмостков. Создатели хотят сказать своему зрителю, что этот жанр не менее яркий и на камерной сцене.

Константин АРТАМОНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ «ТЕАТРА ПИЛИГРИМОВ»: В рок-музыке вообще-то открыт весь мир. Здесь можно абсолютно любую тему сделать, и будет хорошо. Я здесь потому, что я изначально был рокером, но с детства получал классическое образование. Вообще, я считаю, что рок-музыка — прямое отношение к барочной.

Зрители смогут увидеть спектакль «Страсти по Марии» уже 8 сентября на камерной сцене Иркутского драматического театра. Будет задействована вся труппа.