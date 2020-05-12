Иркутский театр кукол «Аистенок» представит зрителям новый спектакль

Взгляд на войну с высоты птичьего полета. Иркутский театр кукол «Аистенок» в День Победы должен был представить зрителям свою новую постановку «Возвращайся», но премьера не состоялась. Спектакль поставили еще в марте, успели провести генеральный прогон, а уже на следующий день в регионе объявили режим самоизоляции. Сейчас в нашем распоряжении есть лишь кадры с репетиции и онлайн-конференции, на которой журналистам представили постановку. Поставила спектакль ведущий режиссер Московского театра кукол Наталья Пахомова. Она же написала пьесу, основанную на истории ее семьи и воспоминаниях участников Великой Отечественной. В основе сюжета летящий над войной аист, который видит разрушенные города, расстрелянные и разграбленные деревни, концлагеря, бомбежки и страдания людей. Война представлена не по-театральному реалистично.

Наталья ПАХОМОВА, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ, АВТОР ПЬЕСЫ:

Несмотря на то, что возрастной ценз стоит 12+, это достаточно жесткие, страшные вещи, про которые не говорят с детьми. Не говорят про концлагеря. Не показывают, наверное, в такой близости, что такое, когда вот только что ты жив и ты радовался, и за секунду расстреляли всю деревню.

Спектакль «Возвращайся» зрителям покажут сразу, как только театр вновь откроется. А пока смотреть постановки «Аистенка» можно на официальном youtube-канале.