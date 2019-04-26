Иркутский театр кукол «Аистенок» представит премьеру спектакля «Большой маленький друг»

Прекрасное путешествие таких разных друзей. В театре кукол «Аистенок» поставили спектакль «Большой маленький друг» по сказке американца Уильяма Стайга. Именно этот писатель и мультипликатор подарил миру «Шрека». В Иркутске ставят другое его произведение, в основу постановки легла сказка «Амос и Борис».

Отважный мышонок Амос решил исполнить свою мечту: построил корабль и отправился в путешествие. А когда потерпел крушение и пошел ко дну, его спас кит Борис. Так началась самая крепкая и необыкновенная дружба длиною в жизнь. Спектакль по мотивам сказки Уильяма Стайга в «Аистенке» ставит кемеровский режиссер Сергей Ягодкин. Впервые в Иркутском театре кукол создают постановку, в которой практически нет слов, зато есть музыка. Ее специально для этой истории написал тульский композитор Артур Бат-Очир.

А за кулисами моря и океаны, звездное небо, шторм и буря выглядят по-другому. Если говорить на профессиональном языке, артисты работают «в черном кабинете»: одеты в черный бархат и даже лица закрыты черной марлей. Так зрители не замечают, как большая работа кипит по другую сторону сцены.

В спектакле используют разные планы. Где-то героев показывают близко, тогда в ход идут большие куклы. Где-то друзей видно будто издалека. Для таких трюков художники создали три корабля, четырех китов и пять мышат.

Роман БУЧЕК, АРТИСТ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ «АИСТЕНОК»: Это второй по величине мышонок, который плавает на кораблике. Кажется, что это очень маленькая кукла, но при правильном освещении из зала они все читаются. Следующий вариант — тоже тростевой мышонок, но он уже такой более действенный. Это как раз тот, который плавает на корабле. Он выходит, может посмотреть, забежать, покрутить руль в рубке. Плавает на ките он очень много. И такой самый совершенный мышонок. Может взять что-нибудь, перенести. Раз, хоп — и несет.

Историю кита и мышонка легко переложить на человеческий мир. Мир, где трудно встретить настоящего друга. И еще сложнее им быть.

Сергей ЯГОДКИН, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Мы же такие все разные, просто вот спасу нет, какие разные. И нам друг с другом-то не очень комфортно. А вот эти два персонажа, абсолютно разные, нашли какой-то выход в некое гармоничное существование. Не хочется говорить о толерантности, да не о толерантности. А о поиске общего языка какого-то. И мы со зрителем по ходу спектакля ищем этот язык, потому что текста-то нет.

Премьера спектакля «Большой маленький друг» намечена на 4 мая.