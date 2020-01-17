Иркутский реставратор Михаил Кустов продлевает жизнь старинным предметам

Доктор для истории. Музейным экспонатам иногда тоже требуется лечение, время не щадит ни стекло, ни дерево, ни даже прочный металл. В Иркутском краеведческом жизнь старинным предметам продлевает уникальный реставратор Михаил Кустов.

Казацкая шашка XIX века сверкает как новая. Михаил Кустов работал над ней еще в 2005. Реставратор действует как настоящий доктор, только его пациенты — артефакты музея. И главная заповедь такая же: не навреди. Над каждым предметом приходится раздумывать и искать пути «выздоровления». Не зря ржавчину, коррозию и дикую патину на экспонатах называют «болезнью» металла. В помощь мастеру щетки, молоточки, реактивы и, конечно, медицинские инструменты. С их помощью реставратор продлил жизнь сотням старинных предметов.

Михаил КУСТОВ, РЕСТАВРАТОР: Это пинцеты, различные скальпели, иглы, держатели различного плана и фасона, чтобы доставать предметы из растворов. Мне сам, конечно, нравится процесс, когда с помощью нехитрых или хитрых манипуляций у тебя из какой-то гнутой ржавой железки получается вещь, которая будет радовать глаз и говорить об истории.

По профессии Михаил археолог. Но уже больше 20 лет его хобби помогает сохранить историю. Если бы не золотые руки мастера, иркутяне никогда бы не увидели, например, ножницы для стрижки овец. В 1885 году артефакт поступил в музей в плохой сохранности, поэтому ни разу не экспонировался. Теперь их готовят к выставке, как и десятки других уникальных предметов.

Светлана МАЛИНОВЦЕВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Свечные ножницы были изобретены для того, чтобы укоротить свечной фитиль. В XIX веке фитиль изготавливали из толстого хлопка, и добавляли туда обязательно металлические нити. И, чтобы укоротить такой фитиль, конечно, нужны были ножницы.

Сияют теперь и памятные настольные медали XVIII-XIX веков. Они посвящены важным историческим событиям. На выставке отреставрированных раритетов можно будет увидеть и медаль «В честь чудесного спасения царской семьи», выпущенную в память о катастрофе 1888 года.

Юлия КИСЕЛЕВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Состоялось крушение между станциями, и мы знаем, что царская семья находилась в вагоне-столовой, полностью вагон был искорежен, поврежден. На обороте мы видим ангела, который указует перстом на небеса, и женщина в древнерусском одеянии коленопреклоненная, скипетр, держава, корона. Женщина олицетворяет собой Россию.

В музее к реставратору целая очередь из артефактов. Но чем сложнее задача, говорит мастер, тем интереснее работа.