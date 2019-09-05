Иркутский музыкант создал ксилофон из 35 емкостей с водой

Когда-то простая бутылка — теперь нота фа диез. 17-летний музыкант Георгий Колосов играет на необычном ксилофоне. Он вместе с отцом создал его из 35 емкостей с водой. Что делает юный артист для поддержания качества звука, как это помогает ему профессионально расти и сколько бутылок не подошло для роли музыкальных клавиш, расскажем в следующем материале.

Зачем выбрасывать пустые бутылки, если они могут образовать целый музыкальный инструмент? Об этом задумался Георгий Колосов и создал авторский ксилофон. Студент колледжа имени Фредерика Шопена занимается музыкой с раннего детства. Говорит, мечтал играть тяжелый рок на барабанах, но пришлось начинать с классики, которая, к слову, пришлась ему по душе. Позже вместе со своим отцом музыкант начал работу над ксилофоном. Теперь он помогает услышать звуки разных музыкальных жанров с другой стороны.

Георгий КОЛОСОВ, МУЗЫКАНТ: Отец увидел в интернете, как на подобном инструменте играет один музыкант в Европе, и предложил мне подобное сделать. Мы подбирали бутылки, просили их у друзей, где-то покупали и подбирали просто методом тыка, по звуку. Стучали, слушали, что подходило, настраивали. Выбросили более 300 лишних бутылок, которые не подошли по качеству звука.

Всего отобрали 35 бутылок. Их закрепили с помощью хомутов. Собирают такую незамысловатую конструкцию перед концертом примерно за полчаса. И вот — все готово для выступления.

По словам папы юного музыканта Алексея Колосова, во время обучения в музыкальной школе сын испытывал лишь одну трудность — лень. Но с ней Георгий усиленно борется. Благо игра на музыкальных инструментах дается ему легко.

Алексей КОЛОСОВ, ОТЕЦ МУЗЫКАНТА: Музыка в нашей семье всегда приветствовалась. Бутылочный ксилофон всегда помогает получить опыт публичных выступлений, он развивает музыкально примерно так же, как и любой другой инструмент.

Преподаватели поддерживают своего студента, а он, в свою очередь, выражает благодарность им за это. Как говорит сам Георгий, если бы не его наставница Юлия Болдырева, то он вряд ли занимался бы музыкой и точно не собирал бы вокруг себя множество зрителей. Кстати, теперь его часто зовут выступить на разных праздниках или просят сыграть что-нибудь для души. Георгий собирает аудиторию молниеносно.

Ольга ГУРИНОВИЧ, ЗРИТЕЛЬ: Мне очень понравилось, это что-то новое. Раньше я такого не видела, музыкой интересуюсь, люблю современную электронную, услышать ее в таком исполнении было бы здорово.

Останавливаться на достигнутом талантливый музыкант не собирается. Он мечтает когда-нибудь дать подобный концерт на большой площадке.