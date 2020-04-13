Иркутский музыкальный театр продолжает серию онлайн-марафонов

С 14 по 28 апреля смотрите цикл спектаклей «Волшебство музыки». Для маленьких зрителей покажут сразу две сказки: «Кот в сапогах» и «Принцесса на горошине». А взрослая публика сможет насладиться мистическим мюзиклом «Секрет ее молодости». Также в эту предпасхальную неделю театр покажет концерт Дениса Мацуева «Классика и джаз». А откроет онлайн-марафон завтра гала-концерт Международного фестиваля «Джаз на Байкале», который в этом году из-за пандемии коронавируса перенесли с апреля на ноябрь. Ценители джаза услышат выступления известных исполнителей прошлых фестивалей. Все записи будут доступны на официальном youtube-канале Иркутского музыкального. Репертуар на неделю можно найти на сайте театра.