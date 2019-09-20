Иркутский музыкальный театр имени Загурского открывает сезон

Сегодня состоится концерт в честь открытия, а уже в следующие выходные пройдет большая премьера. Классика оперетты — спектакль «Принцесса цирка». Планов на предъюбилейный сезон у театра немало.

Виктор ОЛИН, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. ЗАГУРСКОГО:

У нас грядет закрытие театрального форума, и мы ждем приезда интересных, творческих, замечательных людей с мастер-классами по всевозможным театральным специальностям. В общем, планов громадье, и творчески сезон будет очень насыщенным. И, конечно, любимые спектакли наших зрителей, любимые артисты наших зрителей, мы ждем в театр всех, приходите.