Иркутский музыкальный театр имени Загурского открывает сезон

Иркутский музыкальный театр имени Загурского открывает сезон

20.09.19

Сегодня состоится концерт в честь открытия, а уже в следующие выходные пройдет большая премьера. Классика оперетты — спектакль «Принцесса цирка». Планов на предъюбилейный сезон у театра немало.

 

Виктор ОЛИН, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. ЗАГУРСКОГО:

У нас грядет закрытие театрального форума, и мы ждем приезда интересных, творческих, замечательных людей с мастер-классами по всевозможным театральным специальностям. В общем, планов громадье, и творчески сезон будет очень насыщенным. И, конечно, любимые спектакли наших зрителей, любимые артисты наших зрителей, мы ждем в театр всех, приходите.

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