Иркутский музтеатр представит премьеру спектакля «Светлое будущее»

«Светлое будущее», которое так и осталось заветной мечтой. В Иркутском музыкальном театре завтра премьера — комедия нравов по пьесе Валентина Катаева «Дорога цветов». Спектакль поставил московский режиссер Вадим Данцигер. Сегодня на генеральной репетиции побывала наша съемочная группа.

Москва 30-х годов. Люди строят новый мир, верят в мечту о коммунизме, несмотря на постоянную давку в трамваях, тесные коммунальные квартиры, дорогие и почти недоступные продукты. Но есть и такие, кто находит возможность оправдать свою лень, праздность и распутство идеями коммунизма. Так, персонаж ранней сатирической пьесы Валентина Катаева «Дорога цветов» лектор Завьялов вещает с трибун о прекрасном будущем, о сверхчеловеке, который не обременен предрассудками о добросовестной работе, порядочной жизни и даже супружеской верности.

Александр БАЯЗИТОВ, СОЛИСТ ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. Н.М. ЗАГУРСКОГО: Уж, наверное, не откровенный мерзавец, таких людей хватает в жизни. Может, даже я скажу, что что-то в этой роли есть и моего. Мы все равно же черпаем от себя. Это жизнь. У нас что тогда была жизнь, что сейчас. Единственное, что они надеялись, что в XXI веке на 120 рублей можно будет ого-го сколько всего купить, но увы и ах.

Так к чему же приведет «коммунизм в отдельно взятой квартире»? Удивительно, но рассуждать на эту тему и сейчас невероятно интересно. К тому же тема человеческих отношений и государственного строя никогда не теряла актуальности.

Вадим ДАНЦИГЕР, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ, г. МОСКВА: Система государственная формируется из человеческих качеств. Поэтому по первому плану мы говорим о человеческих качествах, но, естественно, мы подразумеваем то, что стоит за этим. Вообще вся атмосфера, в которой живут наши герои, мне напоминает наше время. Ну, может быть, с нюансами XXI века.

Режиссер Вадим Данцигер — москвич, но закончил Иркутское театральное училище. Еще один житель столицы — хореограф-постановщик спектакля, лауреат национальной премии «Золотая маска» Ярослав Францев. Музыку для постановки написал композитор Владимир Баскин. Премьера «Светлого будущего» 29 февраля на сцене Иркутского музыкального.