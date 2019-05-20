Один из популярнейших в России. Иркутский художественный музей вошел в десятку самых посещаемых в стране. Рейтинг региональных музеев составило издание The Art Newspaper Russia на основе данных автоматизированной системы «Статистика» федерального Министерства культуры. Наш музей занял 9-ю строчку, за год его посетили 177 600 человек. Лидер хит-парада — музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в городе Истра Московской области. Серебро у наших соседей из Красноярского края и их центра «Площадь мира». Бронзу по посещаемости завоевала картинная галерея имени Айвазовского в Феодосии. Также издание составило отдельный рейтинг для столичных музеев. Пальму первенства там удерживает Эрмитаж, который за год посетили почти 4,5 миллиона человек.