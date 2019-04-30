Иркутский губернаторский симфонический оркестр выступил под открытым небом, чтобы привлечь внимание к своей проблеме

«Мы не играем в политику, мы играем музыку». Сегодня Иркутский губернаторский симфонический оркестр выступал не в концертном зале, а на улице в центре города. В 130 квартале музыканты исполнили марш Свиридова из фильма «Метель» и марш Дунаевского из картины «Веселые ребята». Так коллектив поздравил иркутян с наступающими майскими праздниками и, самое главное, привлек внимание к проблеме, с которой столкнулся этой весной. Главного дирижера и исполнителей стали вызывать на допросы по уголовному делу. Его возбудил региональный следственный комитет по факту непоступления средств от продажи билетов на концерт нашего оркестра в Венской филармонии в январе 2018 года. Проблемы с перечислением денег возникли из-за особенностей международного законодательства. У филармонии не было опыта в оформлении подобных документов, так как это были первые гастроли оркестра, на которые продавали билеты. И вот в конце марта деньги в полном объеме перечислили на счет Иркутской филармонии. Но допросы музыкантов по-прежнему продолжаются.

Илмар ЛАПИНЬШ, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ГУБЕРНАТОРСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА: Деньги уже пришли и даже больше, чем все ожидали. Ну хватит. Мы хотим заниматься делом, у нас очень много дел в смысле музыки. Работать в России — это мой выбор, я люблю Россию, я люблю российскую культуру, я считаю себя российским дирижером латышской национальности. И я поэтому работаю в Иркутске.

К слову, выступать в «золотом зале» Венской филармонии — честь, какую оказывают лишь избранным коллективам, подчеркивает маэстро Лапиньш. Иркутский оркестр играл в сердце мировой музыкальной столицы уже дважды и получил приглашение вновь. А сейчас музыканты готовятся к фестивалю оперной музыки «Дыхание Байкала», который пройдет в Иркутске с 15 по 19 мая.