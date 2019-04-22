Иркутский фильм стал победителем на Международном русско-итальянском фестивале «Старый город в новом мире»

Иркутский фильм стал победителем на Международном русско-итальянском фестивале «Старый город в новом мире»

22.04.19

Лента «Иркутск с нами?» режиссера Марии Кельчевской оказалась лучшей в номинации «Документальный фильм». Его премьера для широкой публики состоится 23 апреля в Доме кино. Всего на участие в проекте претендовали более 50 работ, 18 из них вошли в конкурсную программу. Фестиваль заостряет внимание общественности на проблеме сохранения культурного наследия городов с многовековой историей, архитектурного наследия. Говорит о привлечении особого внимания к памятникам деревянного зодчества. Проект прошел при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фонда президентских грантов.

 

Марина КОНДРАШОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО РУССКО-ИТАЛЬЯНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «СТАРЫЙ ГОРОД В НОВОМ МИРЕ»:

Этот проект, этот кинофестиваль стал очередным этапом нашего большого культурного проекта «Окна Иркутска — двери Венеции», и если первые его этапы были фотопроекты,  то нынешний проект, как мы говорим, более объемный. Это видеоформат, это киноформат. Но он все о том же: он о культурном наследии.

 

Участники боролись за победу в трех номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший видеоролик» и «Лучший документальный фильм». Также не обошлось без сюрпризов. Для гостей и участников фестиваля подготовили две дополнительные номинации — «Уроки краеведения» и «Герой нашего времени».

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.