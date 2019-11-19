Иркутский драмтеатр готовит премьеру спектакля «Лекарь поневоле»

400 лет со дня рождения Мольера исполнится в следующем году, а пьесы этого французского комедиографа актуальны и злободневны до сих пор. Рассказать о себе, о нас словами Жана Батиста решили в Иркутском драматическом театре. Премьера спектакля «Лекарь поневоле» состоится 29 ноября. Репетиции в самом разгаре.

История человека, который стал лекарем поневоле, увидела свет в 1666 году. Спустя 353 года ее представят иркутским зрителям. Мольер понятный и одновременно сложный в своей простоте. Искрящийся юмором и бесконечными казусами, которые происходят с героями. Ставит спектакль давно любимый иркутянами режиссер Олег Пермяков. С труппой нашего театра он знаком давно.

Олег ПЕРМЯКОВ, РЕЖИССЕР: Не то, что нравится, я считаю себе как бы родственником. Я безумно люблю этот коллектив. Я безумно влюблен в этот театр, потому что с 1996 года мы постоянно сотрудничаем.

Олег Рэмович знаком нашему зрителю по таким постановкам, как «Поминальная молитва» Григория Горина, «Хозяйка гостиницы» Карло Гольдони, «Елизавета Бам» Даниила Хармса и другие. И вот сегодня Мольер.

Сганарель — главный герой пьесы — волею случая оказывается не на своем месте. Именно поневоле, не по злому умыслу, не из-за жажды наживы. Им восхищаются и, в конце концов, умоляют о помощи. Вот тут и начинается все самое интересное. Человека, который неожиданно для самого себя стал кем-то другим, сыграет Артем Довгополый.

Артем ДОВГОПОЛЫЙ, АРТИСТ: Для меня, если честно, это немножко сложный материал. Хотя он прост, но немножко сложный. Потому что Мольер жил давно, а мы здесь сейчас. Но Олег Рэмович все исправит, поможет, направит, и будет вот такой вот спектакль, надеюсь.

Как когда-то в театре Мольера не было декораций, не будет их и здесь. Пустая сцена и звездное небо над головой — единение человека и природы. И сценическое действие, которое развернется под музыку группы «Статус Кво» и других современных музыкантов.