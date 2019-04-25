Иркутский драматический театр представил премьеру спектакля «Чморик»

Когда внутренний свет рассеивает окружающую тьму. В Иркутском драматическом театре сегодня премьера, которую зрители уже частично видели. Спектакль «Чморик» по пьесе современного драматурга Владимира Жеребцова родился из творческой лаборатории. В марте на экспериментальной сцене представили эскиз постановки.

Казахстанские степи, забытое Богом место в удаленной части космодрома «Байконур». Сюда забросила судьба солдата Андрея Новикова — неисправимого романтика, скрипача, который верит в Бога и ни за что не готов отступиться от своих принципов. Даже здесь, где приходится ухаживать за свиньями, мыть полы и подчиняться сомнительным приказам, жизнь — для него чудо.

На «другой» сцене Иркутского драматического театра герои пьесы Владимира Жеребцова так близко к зрителю, что, кажется, это именно с ним они разговаривают по душам. А что бы сделал ты? — этот вопрос звучит здесь лейтмотивом. Сломался? Предал бы друга, самого себя, свою веру? Ели вокруг сплошная тьма, хватит ли тебе внутреннего света ее рассеять? И герой пьесы «Чморик» упорно доказывает, что хватит.

Юрий ШЕЛКОВНИКОВ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: Вера в Бога даже для этого персонажа и, мне кажется, для многих людей не просто на бумажке и не просто слова «я верю в Бога», «я не верю в Бога», Бог внутри, и у каждого человека он свой. И он говорит: мой Бог, в которого я верю, он меня поймет.

Свет и доброта одного солдата передаются другим персонажам пьесы. И даже самим артистам.

Иван АЛЕКСЕЕВ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: Нужно оставаться человеком в любой ситуации, неважно, надо быть собой, чтобы не атмосфера тебя ломала, а быть с собой, главное, честным.

Спектакль поставил главный режиссер драматического Станислав Мальцев. Сначала это был эскиз, который высоко оценили зрители.

Станислав МАЛЬЦЕВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Это вечная тема — воспитание чувств, воспитание молодого человека, воспитание, несмотря на все сложности мира, с которыми он неизбежно столкнется. Почему действие пьесы происходит в армии? Потому что, как сказали наши любимые зрители на обсуждении, армия — та самая лаборатория, где происходит все, человек в экстремальной ситуации проявляется. Либо он остается человеком и становится еще крупнее, интереснее как личность, либо с ним происходят сложные моменты.

Драма «Чморик» с сегодняшнего дня в репертуаре Иркутского драматического театра.