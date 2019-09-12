Иркутский драматический театр открывает юбилейный, 170-й, театральный сезон

Иркутский драматический театр открывает юбилейный, 170-й, театральный сезон12.09.19
Начнут его сегодня с масштабной премьеры по пьесе Грибоедова «Горе от ума». В спектакле принимают участие 39 артистов, а на изготовление костюмов ушло больше километра ткани. Привычная со школьной скамьи пьеса в исполнении артистов театра Охлопкова удивляет и даже немного обескураживает, когда столь известные всем крылатые фразы звучат так просто и по-живому.
Кто бы мог подумать, что «Горе от ума» — мистическая пьеса. Но музыка в самом начале спектакля сразу дает понять, что здесь все не так просто. Чацкий, который «сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, верст больше седьмисот пронесся», спешит в тот дом, где живы его детские воспоминания, где каждый уголок родной и помнит те счастливые часы, которых никогда не наблюдают. Неординарная личность, страстная, одаренная попадает в некое сонное царство, где все неизменно, постоянно и затягивает, как зыбучий песок. Те, кого он так любит, живут как будто во сне и даже довольны этим. И одна только служанка Лиза, кажется, понимает этот мир. По-своему, просто и очень по-живому. Уж чего-чего, а барской любви Чацкому точно не досталось. Не рад ему здесь никто. Не понят и не принят. И даже у той, что тоже любит его, не хватило сил это понять.
Станислав МАЛЬЦЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА:
Путь одиночки, что всегда тот путь, где можно человека и пожалеть, и посочувствовать, и посопереживать ему. У нас, к сожалению, всегда дружат против всех. Вернее, все дружат против всех. А вот люди, которые могут сказать ясно, четко, очень редки. Чацкий — это личность. А любая личность — это непредсказуемость.
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