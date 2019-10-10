«Иркутские зарисовки» Олега Беседина можно увидеть в краеведческом музее

Он влюблен в Иркутск. И как настоящий влюбленный видит в нем только хорошее. А как настоящий художник воспевает город в своих картинах. Выставку Олега Беседина открыли сегодня в студии Иркутского областного краеведческого музея. Будущий мастер родился в Кемеровской области, в столицу Восточной Сибири приехал в 1976 году — перевелся на пятый курс архитектурного факультета политеха. Вспоминает, остался потому, что был очарован городом. И сразу стал его рисовать. Темой своей преддипломной работы выбрал «Сохранение и реконструкцию исторического облика Иркутска». В том числе, и эти работы сорокалетней давности можно увидеть на выставке. Кажется, нет ни одной улицы и здания, которое не изобразил бы Олег Беседин. Иркутск в акварели, карандаше, пастели, его старинные здания и новостройки, его пустынные переулки и многолюдные улицы. Все работы в экспозиции созданы на пленэрах с натуры.

Олег БЕСЕДИН, ХУДОЖНИК: Когда ты один на один с городом, с природой, и ты все время с материалом борешься, ты как бы гармонизируешь пространство. Хорошо будет сравнение с джазом. Вот джаз — ты выходишь на улицу, у тебя нет ничего, у тебя есть твой инструмент, у тебя нет даже мелодии, и эту мелодию ты ловишь из окружающего воздуха.

В рамках выставки художник проведет несколько творческих встреч. «Иркутские зарисовки» Олега Беседина увидеть можно до 27 октября.